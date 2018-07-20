Domates, soğan ve patates fiyatları düştü, pazarda yüzler gülüyor

Bursa’nın en eski pazarları olan Reyhan ve Tuzpazarı’nda soğan ve patatesin kilosu 2 liraya, domatesin ise bir liraya kadar düştü.

Reyhan Pazarı’nda yerli sebze meyve bolluğu yaşanıyor. Domates, patlıcan, biber, soğan, patates gibi sebzelerin hasadına başlanmasının ardından fiyatlar tezgâhlara da yansıdı. Birkaç hafta evveline kadar vatandaşların şikayet ettiği sebzeler yarı yarıya ucuzladı. Fiyatların düşmesi hem vatandaşlar, hem de pazarcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Ayrıca hasadına yeni başlanan armut, üzüm, incir ve şeftali gibi meyveler de tezgahları süslüyor.

Pazarda domates 1 ila 2 lira, salatalık 2.50 lira, patlıcan 3 lira, taze fasulye 4 lira, dolma biberi 3 lira, bamya 12 lira, biber 2.50 lira, yağ biberi 3 lira, patates 2 ila 3 lira, soğan 2 ila 4 lira, incir 6 lira, şeftali 2-3.50 lira, üzüm 5 lira, kayısı 6 liradan alıcı buluyor.