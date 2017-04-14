Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 12:07

Domates tavukla yarışıyor

Hava şartları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine rağmen sebze fiyatlarındaki artış çarşı-pazarın ateşini yükseltti.

Domates tavukla yarışıyor

14 Nisan 2017 12:07

Domates pazar tezgahları ve market reyonlarında 5 lirayı aştı. Salatalığın kilosu ise 4-5 lira bandında seyrediyor.


Geçen sene aynı döneme göre salatalık ve domates fiyatlarının ikiye katladığı ortaya çıktı. 2016 Nisan ayı ortasında Bursa Sebze ve Meyve Hali’nde kilosu 1-2 lira arasında satılan domates bugünlerde aynı halde 2.80 - 5 lira bandında değişen fiyatlarla satılıyor. Geç sene halde 70 kuruşla 1 lira 70 kuruş arasından satılan salatalık bugünlerde Bursa Hali’nde 1 lira 50 kuruş ile 3 lira 80 kuruş arasında satılıyor. Domatesin tavuk etiyle yarışır hale geldiğini belirten vatandaş, yaklaşan Ramazan ayı öncesi fırsatçıların fiyatlarla oynamasına tepkili.


Havaların oldukça güz seyretmesine karşın çarşı-pazarın ateşi yükseldi. Geçen seneye nazaran sebze fiyatlarında neredeyse iki kat artış olması tepkilere sebep oluyor. İndirim uygulayan marketlerde tüm tavuğun kilosu 5-6 liradan satılırken domatesin kilosu pazarda bile 5 lirayı zorluyor. Bazı marketlerde domatesin kilo fiyatı 6 lirayı buldu. Ancak yapılan küçük bir araştırmasıyla fiyatların geçen sene aynı döneme göre ikiye katlandığı ortaya çıkıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali’nin resmi verilerine göre, domatesin kilosu 2.80 - 5.50 lira arasından satılıyor. Beef domatesin kilosu 5 - 8.50 liradan, kokteyl domates 6 - 8.50 liradan, salkım domates 3.50 - 5.50 liradan Simav domates 6.50 - 7.50 liradan satılıyor. Aynı halde geçen sene bu dönemde domatesin kilosunun 1-2 liradan, Beef domatesin kilosunun 2.50 - 3.90 liradan, kokteyl domatesin 3.50 - 4 liradan, salkım domatesin 2 - 3 liradan ve Simav domatesin ise 2.30 - 3.70 liradan satıldığı ortaya çıktı.


Bursa Hali’nde Çarliston biberin kilosu 1.35 - 4.50 liradan, dolmalık biber 8.50 - 9.50 liradan, Kaliforniya biber 8 - 14 liradan, sivri biber 1.35 - 5.50 liradan ve yağ biberi 1 - 11 liradan satılıyor. Geçen sene ise Çarliston biberi 1.50 - 2.50 liradan, dolmalık biber 1.50 - 4 liradan, Kaliforniya biber 7 - 9.50 liradan sivri biber 1.80 - 2.80 liradan ve yağ biberi 4.50 - 6.50 liradan satılıyordu. Son günlerde pazarda fiyatı en çok artan ürünlerden biri de salatalık oldu. Halde kilosu 1.50 - 3.80 liradan satılan salatalık pazar ve marketlerde 4-5 liradan satılıyor. Çıtır salatalık halde 2 - 4 liradan satılıyor. Geçen sene aynı dönemde salatalık halde 70 kuruş ile 1.70 liradan, çıtır salatalık ise 1 - 1.80 liradan satılıyordu. Pazar tezgahlarında 8-9 liradan satılan fasulyenin hal fiyatı ise 4-5 lira. Geçen sene aynı dönemde fasulyenin hal fiyatının 3-4 lira olduğu bildirildi.


Ramazana yaklaşık 40 gün kala sebze fiyatlarındaki anormal artış ise tüketicinin tepkisini çekiyor. Vatandaşlar hava şartlarının oldukça güzel seyretmesine rağmen çarşı-pazardaki bu artışların sofraya olumsuz yansıdığını söylüyor. Emekli Bekir Ç., "Ekonomi gayet güzel, marketler indirim yarışına gidiyor. Tavuk eti bile 5 liradan satılıyor. Ama pazara gittiğimizde domatesi 5-6 liradan alıyoruz. Havalar da oldukça güzel; peki ama bu zam neden? Fırsatçılar yeniden harekete geçmiş olabilir" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
24
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    24°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:31
  • Güneş :06:18
  • Öğle :13:15
  • İkindi :16:58
  • Akşam :19:50
  • Yatsı :21:25
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!