Domates tavukla yarışıyor

Domates pazar tezgahları ve market reyonlarında 5 lirayı aştı. Salatalığın kilosu ise 4-5 lira bandında seyrediyor.

Geçen sene aynı döneme göre salatalık ve domates fiyatlarının ikiye katladığı ortaya çıktı. 2016 Nisan ayı ortasında Bursa Sebze ve Meyve Hali’nde kilosu 1-2 lira arasında satılan domates bugünlerde aynı halde 2.80 - 5 lira bandında değişen fiyatlarla satılıyor. Geç sene halde 70 kuruşla 1 lira 70 kuruş arasından satılan salatalık bugünlerde Bursa Hali’nde 1 lira 50 kuruş ile 3 lira 80 kuruş arasında satılıyor. Domatesin tavuk etiyle yarışır hale geldiğini belirten vatandaş, yaklaşan Ramazan ayı öncesi fırsatçıların fiyatlarla oynamasına tepkili.

Havaların oldukça güz seyretmesine karşın çarşı-pazarın ateşi yükseldi. Geçen seneye nazaran sebze fiyatlarında neredeyse iki kat artış olması tepkilere sebep oluyor. İndirim uygulayan marketlerde tüm tavuğun kilosu 5-6 liradan satılırken domatesin kilosu pazarda bile 5 lirayı zorluyor. Bazı marketlerde domatesin kilo fiyatı 6 lirayı buldu. Ancak yapılan küçük bir araştırmasıyla fiyatların geçen sene aynı döneme göre ikiye katlandığı ortaya çıkıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali’nin resmi verilerine göre, domatesin kilosu 2.80 - 5.50 lira arasından satılıyor. Beef domatesin kilosu 5 - 8.50 liradan, kokteyl domates 6 - 8.50 liradan, salkım domates 3.50 - 5.50 liradan Simav domates 6.50 - 7.50 liradan satılıyor. Aynı halde geçen sene bu dönemde domatesin kilosunun 1-2 liradan, Beef domatesin kilosunun 2.50 - 3.90 liradan, kokteyl domatesin 3.50 - 4 liradan, salkım domatesin 2 - 3 liradan ve Simav domatesin ise 2.30 - 3.70 liradan satıldığı ortaya çıktı.

Bursa Hali’nde Çarliston biberin kilosu 1.35 - 4.50 liradan, dolmalık biber 8.50 - 9.50 liradan, Kaliforniya biber 8 - 14 liradan, sivri biber 1.35 - 5.50 liradan ve yağ biberi 1 - 11 liradan satılıyor. Geçen sene ise Çarliston biberi 1.50 - 2.50 liradan, dolmalık biber 1.50 - 4 liradan, Kaliforniya biber 7 - 9.50 liradan sivri biber 1.80 - 2.80 liradan ve yağ biberi 4.50 - 6.50 liradan satılıyordu. Son günlerde pazarda fiyatı en çok artan ürünlerden biri de salatalık oldu. Halde kilosu 1.50 - 3.80 liradan satılan salatalık pazar ve marketlerde 4-5 liradan satılıyor. Çıtır salatalık halde 2 - 4 liradan satılıyor. Geçen sene aynı dönemde salatalık halde 70 kuruş ile 1.70 liradan, çıtır salatalık ise 1 - 1.80 liradan satılıyordu. Pazar tezgahlarında 8-9 liradan satılan fasulyenin hal fiyatı ise 4-5 lira. Geçen sene aynı dönemde fasulyenin hal fiyatının 3-4 lira olduğu bildirildi.

Ramazana yaklaşık 40 gün kala sebze fiyatlarındaki anormal artış ise tüketicinin tepkisini çekiyor. Vatandaşlar hava şartlarının oldukça güzel seyretmesine rağmen çarşı-pazardaki bu artışların sofraya olumsuz yansıdığını söylüyor. Emekli Bekir Ç., "Ekonomi gayet güzel, marketler indirim yarışına gidiyor. Tavuk eti bile 5 liradan satılıyor. Ama pazara gittiğimizde domatesi 5-6 liradan alıyoruz. Havalar da oldukça güzel; peki ama bu zam neden? Fırsatçılar yeniden harekete geçmiş olabilir" dedi.