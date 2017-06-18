Kaza, saat 14.00 sıralarında Orhangazi Göl Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.V. (32) idaresindeki 35 MAB 28 plakalı domates yüklü tır, Bursa istikametinden İstanbul istikametine giderken kavşakta S.S. (39) idaresindeki 16 VS 061 plakalı otomobile çarparak kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkıp trafik lambalarını deviren ve yan yatan tır yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra durdu. Tır sürücüsü vatandaşlar tarafından yaralı olarak kabinden çıkarılırken, araçtaki tonlarca domates yola saçıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüyü Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası otomobildeki 2 kadın da büyük şok yaşadı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.