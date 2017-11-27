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27 Kasım 2017 15:14

Domdom kurşunu ile başından vurulan genç ağır yaralandı

Bursa’nın Orhangazi ve Gemlik ilçelerinden gelip Bursa’da araç kiralama anlaşmazlığı sebebiyle iki grup arasında çıkan çatışmada, 27 yaşındaki genç başından domdom kurşunu ile vurularak ağır yaralandı.

Domdom kurşunu ile başından vurulan genç ağır yaralandı

27 Kasım 2017 15:14


Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz gece Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde yaşandı. Araç kiralama meselesi yüzünden husumetli olan iki grup Görükle’de karşılaşınca aralarında silahlı çatışma çıktı. Açılan ateş neticesi başından ve sırtından domdom kurşunuyla vurulan 27 yaşındaki Abdullah B. ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 ambulansıyla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Abdullah B. yoğun bakıma alındı.


Abdullah B.’nin ağır yaralanmasına sebep olan Z.Ç., A.R.Ç. ve A.A. çatışmadan sonra kiralık olduğu öğrenilen bir otomobille olay yerinden kaçtı. Bursa Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin suçluların peşinden giderek Orhangazi ilçesinde yaptığı eş zamanlı operasyonda, suçta kullanılan bir tüfekle birlikte Z.Ç., A.R.Ç. ve A.A. isimli kişiler yakalandı. 3 şahıs yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Çatışmada başından vurulan Abdullah B.’nin bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.




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