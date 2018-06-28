Dönüşüm için ilk kazma yılsonunda vurulacak

Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) yer alan düzenleme kapsamında ilçedeki deprem riski altındaki yapıların dönüştürülebilmesi amacıyla yeni Kentsel dönüşüm alanı kroki ve koordinat listesinin yer aldığı Bakanlar Kurulu kararı, 27 Haziran’da Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Gemlik Belediyesi olarak Cihatlı Mahallesi’nde başlatılan bin 400 konutluk projeye ise yaklaşık 18 bin başvuru gerçekleşti. Projeye yapılan yoğun başvuru sebebiyle ilçedeki konut açığını daha iyi gördüklerini belirten Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Mevzuat çerçevesinde şuanda Gemlik ilçesinin her tarafı zeytinlik alan olduğu için imara açamıyoruz. Toplu konut alanı da bulunamıyor. Bu kapsamda projemizi ilk olarak Orman Bakanlığına, başbakanımıza ve cumhurbaşkanımıza takdim ettik. Onlarda Gemlik ilçesinin bu ihtiyacının karşılanması noktasında özel bir yasa ile yaklaşık 266 hektarlık makilik, çalılık, dikenli ve kayalık bölgeyi imara açmak suretiyle Gemlik ilçesinin ihtiyacı olan toplu konut projesini bu şekilde belirlemiş oldu. Gemlik ilçesinin bu anlamda önü açıldı. Bir çanağa sıkışmış kent olarak konut ve kamu binası yapmak için yer yoktu. Biz bu noktada özellikle dar ve orta gelirli vatandaşımızın talebini karşılama noktasında büyük bir rahatlama sağladık. Orman Bakanlığı tarafından bize geçecek olan 266 hektarlık alanda kentsel tasarım çalışmasını bitirdik. Bakanlarımıza sunduk. Yerleşim yerine yakın olduğu için alt yapı götürmek ve yol yapmak kolay. Burası deniz manzaralı bir yer olacak. Zemini sağlam havası temiz bir bölge. Alt ve orta gelir gurubuna maliyetine konutlar yapma suretiyle bu ihtiyacı gidermiş olacağız. Vatandaşımızı güvenli konutlara taşınmış olacak. Türkiye’ye örnek bir proje imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Projenin ilk açıklandığında sanki Gemlik taşınacakmış gibi bir hava oluşturulduğunu da hatırlatan Başkan Yılmaz, “Aslında biz bunu 2012 yılında beri yapıyoruz. Ancak bu taşınma değil bir dönüşümdür. Deprem öncesinde yapılan binaların hepsi deniz kumu olmasından dolayı temelindeki demirler korozyona uğratmaktadır. 1999 depreminden önce Gemlik’in merkez bölgesinde planlar 5 katlıydı, deprem sonrasında 3 kata düştü. Hatta 7-8 katlı binaların olduğu bölgede dönüşümü imkansız olduğu için bu alana ihtiyaç vardı. Ancak gönüllülük esaslı bir dönüşümdür. Hiç kimse istemediği sürece ne evinden çıkartılacak ne de evi yıkılacak. İlçe merkezinin olduğu yerde kalacak. Ticari akslarımız, her türlü sosyal donatılarımız, okullarımız, konutlarımız olduğu yerde kalıyor. Sadece artan konut ihtiyacını karşılamak için yeni konut alanlarında Gemlik Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile konut yapmak suretiyle şu anda Gemlik’in ihtiyaç duyduğu, vatandaşımız tarafından da talep edilen yaklaşık 10-12 bin konut ihtiyacı var. Bunu inşallah buradan karşılamış olacağız. Bu bölgeyle ilgili planlama aşamasındayız. Birkaç ay içerisinde planlama yaptığımız taktirde yıl sonu gelmeden temel atmayı hedefliyoruz. 266 hektar arazinin yaklaşık yüzde 35’i yapılaşma olacak. Diğer alanlarda donatılar yapılacak. Buraya inşa edilecek 7 bin konutla Gemlik’in toplu konut ihtiyacı çözülecek” diye konuştu.