Dört buçuk yılda 106 milyonluk kamulaştırma

Yıldırım Belediyesi, yıllardır plansız ve çarpık yapılaşma, yetersiz sosyal alanlarla özdeşleşen ilçeyi bu görüntüsünden kurtarmak adına önemli projelere imza atıyor. 399 kilometrekarelik dar bir yüzölçüme sahip olmasına rağmen 750 binlik nüfusuyla Türkiye'nin 52 şehrinden büyük nüfusu barındıran Yıldırım'da yeni sosyal alanlar oluşturmayı amaçlayan Yıldırım Belediyesi, kamulaştırma yoluyla elde edilen alanları yeni yollara, pazar yerlerine, kentsel dönüşüme ve sosyal donatıya ayırarak vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiriyor. Bu kapsamda Ortabağlar ve Selçukbey mahallelerinin sınırları içerisinde yer alan Huzur Caddesi'ni genişletmeyi ve Ankara yoluna bağlayarak trafiğe nefes aldırmayı planlayan Yıldırım Belediyesi, 23 binayı kamulaştırdı. İlçede nitelikli pazar yerleri oluşturma çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, yapımı devam eden Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri için 6 bin 175 metrekare alan kamulaştırırken, yapımında sona yaklaşılan Mimarsinan-Güllük Kapalı Pazar Yeri için 417 metrekarelik alanı kamulaştırdı. Yıldırım'a nefes aldırma adına mavi ve yeşilin buluşma noktası Sular Vadisi Doğa Parkı için 14 bin 715 metrekarelik alanı kamulaştıran Yıldırım Belediyesi, Mevlana Mahallesi'nde sürdürdüğü ve kısa süre içerisinde anahtar teslimi gerçekleştireceği kentsel dönüşüm projesi kapsamında 72 bin 903 metrekarelik alanı dört buçuk yılda kamulaştırdı. Kentsel dönüşümün yanı sıra vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda Yıldırım'a yeni sosyal alanlar, pazar yerleri, otoparklar, sağlık merkezleri, eğitim alanları, hizmet birimleri, yeni yollar kazandırmak ve tarihi kültürel mirası ayağa kaldırmak adına yapılan toplam 147 bin 68 metrekarelik kamulaştırmaya 106 milyon 172 bin 656 TL aktarıldı. Bu bedel Yıldırım Belediyesinin Mart 2014 öncesinde 23 yılda kamulaştırmaya ayırdığı 60 milyon 448 bin 385 TL'nin yaklaşık yüzde 76 fazlasına karşılık geliyor.

Yıldırım'ın yüzölçümü olarak Türkiye'nin en küçük ilçelerinden birisi olmasına rağmen nüfusu göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'deki 52 ilden daha büyük olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Bu gerçekle birlikte yıllardır devam eden plansız yapılaşmada göz önünde bulundurulduğunda 399 kilometrekarelik alanda, 750 bin kişiye modern şehirciliğin unsurlarını bünyesinde barındıran yaşam standartları yüksek bir şehir inşa etmek için bir projeksiyon hazırladık. Ancak eski yapıları ortadan kaldırarak şehri rehabilite etmek, yeni bir şehir inşa etmekten çok daha zor. Bunun için doğru ve detaylı bir planlama yapmak ve bu planları hayata geçirecek alanlar oluşturmak zorundayız. Bu da ancak vatandaşlarımızın rızasıyla gerçekleştirdiğimiz kamulaştırmayla mümkün. Yıldırım ve Yıldırımlılar için gereken çalışmayı uyguluyoruz” dedi.

Yıldırım'ın bugününü ve yarınını değil, 50 yıl sonrasını düşünerek projeler hazırladıklarını dile getiren Başkan Edebali, “Dönüşüm hamlesinde sadece fiziki mekanları konuşmak yetersiz. Şehri yeniden inşa ederken önceliğimiz vatandaşlarımızın refah seviyelerini yükselterek yaşam kalitelerini üst düzeye çıkarmaktır. Mekansal dönüşümdeki amacımız ise sürdürülebilir şehircilik politikası ile Yıldırım'ı geleceğe taşımaktır” ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimler olarak hayata geçirdikleri projelerde mekânsal dönüşümün insana dokunmadan yapılamayacağının da bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Edebali, altyapısı ve ulaşım sorunu olmayan, mahalle kültürünü koruyan Yıldırım'ın her yönüyle insanların yaşamak isteyeceği bir şehir olacağını söyledi.