“Dostluğun ve Sanatın Büyüsü” bu sergide

Türk resim sanatında soyut ifadenin en güçlü isimlerinden biri olan Devrim Erbil ile Tülay Tura Börtecene'nin eserlerinin yer aldığı “Dostluğun ve Sanatın Büyüsü” adlı resim sergisi, Nâzım Hikmet Kültürevi'nde açıldı. Sergi açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Devrim Erbil ile çok sayıda sanatsever katıldı. Devrim Erbil ve Tülay Tura Börtecene, 1950'li yılların ortalarında Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki öğrencilik döneminde başlayan ve günümüze kadar devam eden mesleki dostluklarını, “Dostluğun ve Sanatın Büyüsü” sergisinde yansıtıyor. Devrim Erbil'in çizgiler ve tuşlar aracılığıyla oluşturduğu ritmik mekanları ile Tülay Tura Börtecene'nin doğaçlamanın atmosferik ve renkli dünyasını yansıttığı eserler ilgi gördü.

Sergi açılında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Devrim Erbil'in yaşayan büyük bir değer olduğunu ifade etti. Geçen yıl Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği “Devrim Erbil Sempozyumu”nda usta sanatçının her yönüyle incelendiğini belirten Başkan Bozbey, “Sempozyumdan çıkan bildirileri bir kitap haline getirdik. Devrim Erbil'i sanatın merkezi Nilüfer'de anmak, onun sempozyumunu yapmak bizim için gurur vesilesi oldu. Bu yolculuğun ardından böyle bir resim sergisine ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

60 yıldır Tülay Tura Börtecene ile olan dostluğu yansıtmak maksadıyla böyle bir sergi açtıklarını söyleyen Devrim Erbil, “Dostluğun büyüsü buradan geliyor. Sanatın büyüsü de Nilüfer Belediyesi'nin çağdaş sanata ve hayata olan heyecanından geliyor” dedi.

Sergide, eski ve yeni dönem çalışmalarından ve müze koleksiyonunun önemli eserlerinden seçkilerin yer aldığını ifade eden Erbil şöyle konuştu:

“Bu sergide benim değişik tekniklerle uğraşmamı değil, yağlı boyada ve tuval boyada geçirdiğim serüvenlerimi görüyorsunuz. Sergide ayrıca bir gelişim çizgisini, üslubumun özelliklerini, ritmi, ritmin taşıyıcılarını ve ikili bakışı görmeniz mümkün.”

Sergide Bursa çalışmasının da yer aldığını belirten Devrim Erbil, “Beni sadece İstanbul değil, diğer kentler de ilgilendiriyor. Bunların başında Bursa geliyor. Kendimi biraz Bursalı sayıyorum. Bursa'daki bir sergiye, Bursalılara şükran borcumu ödemek için Ulu Camii ve çevresinin yer aldığı böyle bir resim yaptım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Devrim Erbil ile birlikte sergiyi gezerek çalışmaları tek tek inceledi. Sergide ayrıca, Nilüfer Belediyesi'nin geçen yıl düzenlediği “Devrim Erbil Sempozyumu”ndaki bildirilerin yer aldığı sempozyum kitabı da davetlilere hediye edildi. “Dostluğun ve Sanatın Büyüsü” adlı resim sergisi 20 Ekim tarihine kadar açık kalacak.