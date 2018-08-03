Dostum bongalov evleri törenle açıldı

İnegöl Belediyesi’nin doğayı sevenler, sporu sevenler, alternatif spor branşlarıyla tanışmak isteyenler için hayata geçirdiği DOSTUM’da yapılan Bungalov evleri, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan DOSTUM merkezindeki alanda hayata geçirilen 36 yatak kapasiteli 3 adet bungalov evin açılış törenine Kaymakam Ali Akça, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve yönetim kurulu üyeleri, Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, Emniyet Müdür Vekili Durmuş Genç ile davetliler katıldı.

Törenin açışı konuşmasını yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Göreve geleli 8 ay oldu. Bu zaman içerisinde geceler gündüz, gündüzler gece oldu. Devlette muhakkak surette devamlılık esası var, işler bir şekilde yarım kalmıyor, devam ediyor. Bu yenilenmeyle beraber işin içerisine azmimizi, gayretimizi koyarak devam eden projelerin tamamlanması, beraberinde bulunduğumuz süre zarfında neler yapabiliriz azmiyle bu güne kadar geldik” dedi.

"Dostum İnegöl’ün parlayan yıldızı olacak"

İnegöl’ün Turizm değeri olan DOSTUM’un bir parçası olan Bungalov evlerinin açılışını yaptıklarını da aktaran Taban, “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Onun temellerini attığı bir projedir. İnşallah bizlerde DOSTUM’u markalaştırarak şehrimizin bir çekim gücü olması adına adımlarımızı atacağız. Bungalov evleri oldukça güzel bir proje. 2016 tarihinde DOSTUM’la ilgili startı vermiştik. 2018 yılında da yeni projeler ekleyerek çalışmalara devam ediyoruz. 25 Mart’ta temelini attığımız bungalov evlerimiz iki kattan oluşuyor. Bekçi kulübesi ve çevre aydınlatması, panel çit çalışmalarıyla beraber güzel nezih bir mekan haline geldi. Öğrenciler, gruplar, doğayı sevenler buraya gelip en güzel şekilde hizmeti alacaklar. Genelde kamplar çadırlarda yapılabiliyor, güvenli bölgeler olmayabiliyor. Burada bizim güvenliğimiz var. Tüm doğaseverleri buraya davet ediyorum. Çeşitli branşlarımız yer almakta. İnşallah İnegöl’ümüzü parlayan yıldız olmaya devam ettireceğiz. DOSTUM’da İnegöl’ün parlayan yıldızı olacak. İhracatla uğraşan mobilyacılarımızın, misafirlerini burada ağırlayabiliriz. Evlerimiz tamamen ahşaptan yapıldığı için mobilya sektörünü de yansıtıyor. Bungalov evlerimizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele kesimiyle bungalov evlerin açılışı gerçekleştirilirken, ardından evler gezilerek incelendi. Tören, kokteyl ve ikramlarla son buldu.