DOSTUM farkı

Hüdavendigar Kent Parkı'nda düzenlenen ve üç gün süren programda dağcılık, bisiklet, kano, rafting, spor tırmanış, mağaracılık, motor sporları, yelken, dalış, izcilik, kayak ve snowboard, kamp-karavan, hava sporları, fotoğrafçılık, tenis, bocce, santranç, atletizm ve oryantiring gibi branşlarda faaliyetler yapıldı. DOSTUM'un stant açarak tanıtım yaptığı faaliyette, bisiklet, spor tırmanış ve oryantiring branşlarında yarışan sporcular önemli başarılara imza attılar.

Belediye Başkanı Alper Taban, “DOSTUM olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Doğa Sporları ve Turizmi Günleri etkinliğinde bulunmanın mutluluğunu yaşadık. Doğa sporlarının tanıtıldığı bu güzel programda açtığımız stantla DOSTUM bünyesindeki alternatif doğa sporlarını gelen ziyaretçilere tanıtma fırsatı bulduk. 4 bölümden oluşan standımızın bir bölümünü dağcılarımız ve sportif tırmanışçılarımıza ayırdık. Bu bölümde bir çadır kurularak, tırmanış malzemeleri giydirilmiş bir cansız manken ile kamp hayatını yansıttık. Standımızın diğer bir alanında okçuluk hedefi koyarak, halkımıza, hocalarımız tarafından olimpik okçuluk ve geleneksel okçuluk talimi yaptırıldı. Diğer bir bölümde oryantiring ve model uçak alanı oluşturularak bu sporlara ait model uçak ve yarışma aparatları, aynı zamanda oryantiring, yamaç paraşütü, bisiklet ve sportif tırmanış branşlarındaki madalya ve kupalarımızı sergiledik. Son bölümde ise paratrika ve paramotorlarımızı sergiledik” dedi.