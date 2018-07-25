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25 Temmuz 2018 12:35

Dostum’dan milli takıma

İnegöl Belediyespor bünyesinde çalışmalarına devam eden Dostum’un minik spor tırmanışçıları milli takıma seçildi.

Dostum’dan milli takıma

25 Temmuz 2018 12:35


Kısa zamanda önemli başarılara imza atan İnegöl Belediyespor kulübü bünyesindeki Dostum’un minik spor tırmanışçılarından minik A kategorisinde Akif Eray Koyu ile minik B kategorisinde Egemen Sevimli milli takıma seçildiler. Milli takıma seçilme başarısı gösteren iki sporcu 5 Ağustosta Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde başlayacak milli takım kampına katılarak milli takım olimpik kadrosuyla yurt dışı yarışmalarında Türkiye’yi temsil edecek.


İnegöl Belediyespor bünyesindeki Dostum Spor tırmanış branşındaki sporcuların milli takıma seçilmesi hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, minik sporcuların İnegöl’ün göğsünü kabarttığını söyledi. Spor tırmanış sporunun İnegöl’de Belediyespor bünyesinde kısa süre içerisinde önemli başarılara imza attığını belirten Başkan Taban, “İnegöl Belediyesi olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirip salon içi spor tırmanış duvarı yaptık. Burada ücretsiz olarak çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Görüyoruz ki verilen bu eğitimler meyvelerini vermeye başladı. Özellikle yıl içerisinde Bursa’da, Rize ve Samsun’da gerçekleşen yarışmalarda minik spor tırmanışçılarımız önemli başarılara imza atmışlardı. Ayrıca Ankara’da yapılan milli takım seçmelerinde sporcularımız ilk 10’a girme başarısı gösterirken, ayrıca Malatya’daki milli takım kampında da yer almışlardı” şeklinde konuştu.




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