Dostum’un yamaç paraşütü kursu devam ediyor

Yeniceköy’de bulunan DOSTUM merkezinde sürdürülen yer eğitimlerinde, adrenalin tutkunu kursiyerler uzman eğitimciler nezaretinde yamaç paraşütünün bütün inceliklerini öğreniyor.

İnegöl’ün turizmdeki parlayan yıldızı Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) bünyesinde başlatılan yamaç paraşütü eğitimleri devam ediyor. Yeniceköy Mahallesinde bulunan DOSTUM merkezinde süren yamaç paraşütü yer eğitimlerinde, aynı zamanda milli sporcu da olan uzman eğitimciler kursiyerlere yamaç paraşütü sporunun tüm inceliklerini öğretiyor.

Pazar günü yapılan eğitimler gün boyu devam ederken, yamaç paraşütü kursuna katılan vatandaşlar DOSTUM merkezindeki pistte yer eğitimleri aldı. Paraşütü kaldırarak uçuşa hazır hale getirme ve fren yaparak yeniden iniş pozisyonlarının uygulamalı olarak gösterildiği kursu, Belediye Başkanı Alper Taban da ziyaret etti. Taban, “Bugün Yenice’de DOSTUM’un bulunduğu alanda yamaç paraşütü yer eğitimlerini izlemek için geldik. Bildiğiniz gibi DOSTUM, İnegöl’ümüzün turizm yüzü olacak, İnegöl’ümüzün parlayan yıldızı olacak bir proje. DOSTUM projesini geliştirmeye, büyütmeye ve sağlam sacayakları üzerine oturtmaya devam ediyoruz” dedi.

Taban, sporun her zaman ihtiyaç duyulan bir alan olduğunu DOSTUM’un da içerisinde barındırdığı branşlarla adrenalinin doruk noktalara taşındığı bir proje olduğunu ifade ederek, “Burada öğreticilerimiz vesilesiyle eğitimler veriyoruz. Bugün kendisi aynı zamanda milli sporcu olan İbrahim Dinçer hocamız nezaretinde yamaç paraşütü eğitimleri yapılıyor. Yine bu kursumuzu bitirip sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerimiz olacak. Verilecek lisanslar ile farklı yerlerde yapılacak müsabakalara da katılmaya hak kazanacaklar” diye konuştu.