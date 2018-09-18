Döviz bürosu soyguncuları Bursa'da yakalandı

İstanbul'da İki gün önce silah ve maske ile girdikleri döviz bürosundan 300 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalan 4 soyguncudan yabancı uyruklu olan 2 şahıs, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosu, 15 Eylül tarihinde 4 silahlı şahıs tarafından soyuldu. Saniye saniye güvenlik kameralarına da yansıyan soygunda maskeli 4 soyguncudan 2'si döviz bürosuna girerken, 2 kişi ise cadde üzerinde önlem alıyor. 1 dakika içerisinde 300 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalan soygunculardan biri havaya ateş açtığı ve soyguncuların otomobile binerek olay yerinden kaçtığı görülmüştü.

Olayın ardından soruşturma yapan polis ekipleri 4 soyguncudan 2'sinin Rus vatandaşı Khalik B. ile Ermenistan vatandaşı Gevorg A. olduğunu ve Bursa'ya kaçtıklarını belirleyen ekipler Bursa Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Gemlik ilçe Emniyeti ile birlikte çalışma yapan ekipler şüphelilerin Gemlik'te bir otelde kaldıklarını belirledi. Zanlıları takibe alan polis, otelden çıkmaları üzerine operasyon düzenleyerek şüphelileri çay bahçesinde otururken İskele Meydanı'nda yakaladı.

Gözaltına alınan hırsızlık şüphelilerinin kaldıkları otel odasında yapılan incelemelerde 50 bin Irak Dinarı,37 bin 600 TL, 10 bin Suudi Riyali, 7 bin 630 Euro, 4 bin 561 Dolar, 2 bin Dirhem, 1700 Katar Riyali, 500 Danimarka Kronu, 200 Manat ele geçirildi.

Ele geçirilen para ve malzemeler valizler ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.