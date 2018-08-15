Dövizini bozdurana arsa satışında yüzde 25 indirim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına destek sağlamak, döviz bozdurmayı teşvik amacıyla kampanya düzenlediklerini belirteren işadamı Ergin Kılıç, "Ekonomiye katkı sağlamak için ve dış güçleri Türkiye üzerindeki oyunları bertaraf edip devletimizin her zaman olduğu gibi yanında olduğumuzun göstermek için bir kampanya başlattık. Herkesi bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Kampanyamızı öyle sözde falan değil, ciddi anlamda yapıyoruz. Ülkemiz için fedakârlık yapanlara biz de fedakârlık yapmaya hazırız. Sözümüzün de arkasındayız" dedi.

Bin dolar ve üzeri dolar bozduran vatandaşların makbuzlarıyla birlikte kendilerine gelmeleri durumunda Çanakkale, Biga, Balıkesir, Gönen’de bozdurdukları limite göre yüzde 25-30 indirim yapacaklarını ifade eden Kılıç, "Bu kampanyadaki amacımız Türkiye‘ye kimsenin diz çöktüremeyeceğini göstermek ve Türk Lirası’nın daha çok değer kazanmasını sağlamaktır" diye konuştu