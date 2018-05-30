DownTown Projesi 2 ayda konutların yarısını sattı...

Atış Yapı Ceo’su Ahmet Atış, yatırım yapanların proje bitmeden kazanacağını belirterek, "Yakın zamanda ofislerin de lansmanını yapacağız" dedi.

Bursa’da son yılların en büyük hacimli inşaat projeleri arasında yer alan DownTown, Atış Yapı imzasını taşıyor. Proje 100 bin metrekarelik sahada, Bursa’nın en büyük iki merkez ilçesi Nilüfer ve Osmangazi’nin kesişim noktasında inşa ediliyor. Lokasyonu ve proje karmasıyla Bursa’nın yeni kent merkezi olmayı hedefleyen DownTown Bursa’da, lüks konut segmentinde 660 yaşam alanı bulunuyor. 2020 yılının Mayıs ayında tamamlanması öngörülen projenin toplam yatırım değeri 155 milyon dolar.

“2 ayda yüzde 50’si satıldı”

DownTown Bursa’nın, dünya standartlarında simgesel bir yaşam kompleksi olacağını vurgulayan Atış Yapı CEO’su Ahmet Atış, “ DownTown’un fizibilitesini büyük bir ekiple 16 ayda tamamladık, son 3 yıldır hız kazanan marka projeler serimizin en büyük ve en yeni halkası, kent stadındından otoban bağlantılarına, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan en büyük iki Organize Sanayi Bölgesi’ne 4-5 dakikaklık mesafede, Bursa’da 8 farklı bileşenin bir araya geldiği ilk ve tek proje olan DownTown, residence standardında lüks konutlar, geniş alana sahip departman store formunda yatay ofisler, yenilikçi mimari ile yapılandırılan dikey ofisler ve home ofislerin yanında, marka karmasıyla dünyadaki emsallerine benzer yenilikçi alışveriş merkezi, kent müzesi, şehir ve iş oteli, 12 bin metrekarelik kent parkı, 20 kişiden bin 200 kişiye kadar hizmet verecek katlanabilir salonlardan oluşan sanat & balo merkezi, kolej, üniversite, hastane gibi güçlü ve değer oluşturan bileşenlerden oluşuyor” dedi.

"Yatırımcılar kazanacak"

Yurt içi ve yurt dışında emsal özelliklere sahip yüzlerce projeyi incelediklerini anlatan Ahmet Atış “ Yatırımcı lehine proje geliştiren bir marka olmamız, DownTown Bursa’da, ev sahiplerimizin de takdirini getirdi. Nisan ayında başlayan lansman süreciyle 2 ayda konutların yüzde 50’si sahiplerini buldu. DownTown aynı zamanda Bursa’nın tanıtım elçiliğini de üstleniyor. Satış ve pazarlaması Avrupa ve Körfez ülkelerinde de sürdürülüyor” şeklinde konuştu. 2 ayda çok başarılı bir performans yakaladıklarını belirten Ahmet Atış, kısa bir süre içinde ofis bloklarının da lansmanına başlayacaklarını söyledi.

3 farklı konseptte ofis kompleksine de sahip olan DownTown, yenilikçi ve modern mimariyle iş dünyasının da kalbi olmayı hedefliyor. Konut, AVM, ofis bileşenlerinin kendi içinde büyük bir sinerji ve değer oluşturduğunu anlatan Atış Yapı CEO’su Ahmet Atış “ DownTown’da yaptığımız; 24 saat yaşayacak, şehrin içinde yeni bir şehir temalı, yepyeni organik bir doku oluşturmak. Tüm bu faktörler, DownTown’u hem yatırım hem de kira geliriyle, öne çıkartıyor. İşi ve hayatı aynı platformda yaşayanlar için kentte bir benzeri daha yok. Katlanabilir salonlar adını verdiğimiz kültür sanat ve balo merkezi de, DownTown’un ilkler dünyasının farklarından biri. Bu arada dinamik iş ve kent otellerinden biri de projemiz içinde. Uluslararası destinasyonlarda çok rağbet gören, konaklama beklentilerinin tamamını içeriyor. Termal kaynak suyun bulunduğu SPA ve spor merkezini, uluslararası standartlarda yapılandırıyoruz” dedi.

Türkiye’de İstanbul’daki birkaç AVM’de hizmet veren 5 dünya markasıyla prensipte anlaştıklarını da belirten Ahmet Atış, “Shop& fun konseptinin, yeni nesil bir yansıması olacak. Shop miximizin içinde Bursa’da hiç olmayan 5 anchor markanın yanında, lezzetten perakendeye, elektroniğe eğlenceye kadar 140 marka hizmet verecek. AVM’nin bir diğer farkı ise tamamen kapalı olmaması. Cadde mağazaları, açık alanlarıyla özgür bir AVM. Ziyaretçilerini özgür bırakan, gün ışığıyla ve doğal havayla buluşmalarını sağlayan bir AVM olacak. Bursa’nın bir çok ilki ve yeniliği bir arada bu projede yaşanacak. Artık adres tarifleri DownTown üzerinden yapılacak” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 4. büyük metropolü Bursa’da, 2006 yılından bu yana 1,4 milyar dolar düzeyinde; farklı segmentte çok katlı konut & villa , ticari alan, fabrika inşaatı gerçekleştiren, inşaat şirketi Atış Yapı, DownTown’un yanı sıra Mudanya’da Nefes, Arya ve Mevsim, FSM’de Delux, Yunuseli Ve Hamitler’de Maviden, Yunistar, Triad adlarını taşıyan projeleri de gerçekleştiriyor. Kuveyt ve Katar’da da satış ofisi ve yatırımları bulunan Atış Yapı, 1 yıl önce pazarlama & proje geliştirme departmanlarını İstanbul Zorlu Center’a taşıdı. Şirket 2021’de GYO hedefini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. DownTown Bursa’da Residence standardında 660 yaşam alanı, 70 bağımsız bölümden oluşan dikey ofis merkezi, 85 bağımsız bölümden oluşan home ofis merkezi, 16 bağımsız bölümden oluşan yatay ofis bloğu, 170 yatak kapasiteli kent ve iş oteli, 140 dünya markasıyla yeni nesil alışveriş merkezi, Kültür Sanat ve Balo Merkezi, Açık ve kapalı eğlence parkı, 4 bin araçlık kapalı otopark, Pars Kent Müzesi, Kolej ve Üniversite Yerleşkesi, Sağlık -Estetik ve Rehabilastasyon Kompleksi, Merkez Camii ve 12 bin metrekare kent parkı bulunuyor