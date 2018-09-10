Dr. Saraç uzun ve sağlıklı ömrün sırlarını anlattı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Gemlik Zeytin Festivalinde konuşan Doktor Ender Saraç, 81 ilden gelen öğrenciler ile birlikte köy kahvaltısın katıldı. Ardından gerçekleştirilen sağlıklı yaşam söyleşisinde konuşan Doktor Saraç, zeytinle ilgili formüller verdi. Gemlik zeytinin Türkiye'nin en iyi zeytini olduğunu söyleyen Saraç, “Bunu size jest olsun diye söylemiyorum. Gemlik'in havasından dolayı zeytinin çekirdeği küçük, kabuğu ince ve iridir. Bu da onu siyah zeytinde Türkiye'nin en iyisi yapıyor. Bunun ve buradaki doğanın kıymetini bilin” diye konuştu.

Dr. Saraç, “Zeytin enteransandır, zeytin büyük bir şifa kaynağı. Gölgesinde mi oturursun, yaprağını mı demler içersin, çekirdeğini mi ezer yutarsın, meyvesini ya da zeytinyağını mı içersin bilmem. Zeytin mükemmel bir nimet. Şimdi artık zeytini nihayet öğrendik. Doğuda Güneydoğuda çok yaygındır. Mardin'inin de çok güzel zeytini vardır. Zeytinin meyve olarak önemi ortaya çıktı” dedi.

Saraç sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü sadece meyvesini düşünmeyelim. Sonbahar da reflü, mide ağrısı, midede ekşime, yanma, midede asit fazlalığı çok fazla oluyor. Tabii ki bunda hatalı beslenme içilen asit ve şekerli içecekler onun dışında yenilen abur cuburların, kızartmaların birçok şeyin payı var. Fakat en önemlisi alkali beslenme. Atalarımız gibi asidik besleniyoruz. Alkali beslenmeyi unuttuk. Ben şimdi size alkali bir formül yapacağım. Ve bu sonbaharda bu formülü uygulayanlar yüzde 90 mide ülseri veya mide ile ilgili reflü mide ile ilgili asit şikayetine pek fazla yakalanmayacaklar. Şekeri daha çok düşürsün istiyorsak. Önce malzemeleri sayayım, zeytin yaprağı tahmin edemeyeceğiniz kadar kıymetli bir bitki çayı aslında. Lütfen zeytin yaprağını iyice yıkayın. Hiçbir şeyi olmayan, sağlıklı olan bile günde 2 fincan zeytin yaprağı çayı içmeyi öneriyorum. Kolesterol, damarların açılması, tansiyonun dengeye gelmesi için müthiş bir çay. Tabii ki bütün bitki çaylarını şekersiz içmeye alışın lütfen. Hızlı yaşlanmak istemeyenler, göbek ve belde yağlanmak istemeyenler, yürürken eklemleri kireçlenmiş zorluk çekmek istemeyenler, beyaz şeker ve beyaz unu hayatlarından çıkartırlarsa iddia ediyorum hayatlarına en az 10 sene sağlıklı bir ömür katarlar. Bakın bu kadar iddialı konuşuyorum. Beyaz un ve beyaz şeker hele mısır şurubu mutfaklarımızdaki zehir ve çok büyük bir tehlike. Mümkün olduğunca şekeri, beyaz unu özellikle mısır şurubunu hayatınızdan çıkarmaya gayret edin. Zeytin yaprağı tansiyonu, şekeri düşürüyor. Ve vücuttan ödemi çözüyor. Zeytin yaprağı kadar yine çok faydalı olan sizin yörenizde bulunan diğer bir yaprak ise incir yaprağı. Şimdi biz incir yaprağı ile zeytin yaprağına tarçını koyarsak şeker düşürücü, sarımsak ve limon koyarsak da tansiyon düşürücü bir çay yaparız” dedi.