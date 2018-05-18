Drama Atölyesi’nden iki oyunla final

Nilüfer Belediyesi Drama Atölyesi’nin eğitim dönemi, Konak Kültürevi’nde gerçekleştirilen yılsonu gösterisiyle tamamlandı. Eğitmenliğini Gökhan Sekmen’in üstlendiği ve 32 çocuğun katıldığı Drama Atölyesi, dönem sonunda iki oyunla sahneye çıktı. Nilüfer Belediyesi Başkan Koordinatörü Dr. Sibel Özer ve çok sayıda sanatseverin izlediği etkinlikte, çocuklar “Neresi Masal Neresi Gerçek” ve “Güldüy Güldüy Şov” adlı gösterilerini büyük bir başarıyla sahneledi. Minikler, performanslarıyla izleyicisinden büyük alkış aldı.

Konak Kültürevi’nde sahnelenen iki oyunun ardından sertifika heyecanı da yaşandı. Nilüfer Belediyesi Başkan Koordinatörü Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına kursiyerlere sertifikalarını verdi, başarılarından dolayı kutladı.