Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 15:17

Drama kursları ilgi görüyor

Osmangazi Belediyesi’nce düzenlenen drama kursları ilgi görüyor.

Drama kursları ilgi görüyor

14 Nisan 2017 15:17


OSMEK bünyesindeki drama kursları, her yaş ve meslek grubu vatandaştan ilgi topluyor. Memur, öğrenci, öğretmen, esnaf gibi her kesimden olan kursiyerler, drama kursları sayesinde iletişim güçlerinin geliştiğini ve kendilerini daha iyi ifade edebildiklerini söyledi.


Oyuncu İsmail Taha Bilici, 8 yıldır OSMEK’te drama eğitimleri verdiğini dile getirerek, ilgiden memnun olduğunu bildirdi. Bilici, 17 kursiyerinin bulunduğunu ifade ederek, “Tiyatro metne bağlı, drama ise özgür. Kantinde bile yaptırabilirim. Çalışma stilleri benziyor. Konservatuvar sınavlarında çok faydası oluyor. Doğaçlamayı öğreniyorlar” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
24
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    24°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:31
  • Güneş :06:18
  • Öğle :13:15
  • İkindi :16:58
  • Akşam :19:50
  • Yatsı :21:25
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!