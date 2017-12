Drenaj kanalları açılmayınca tarlalar sular altında kaldı

Ebeköy Muhtarı Mehmet Türken, toplulaştırma çalışmalarından yakınarak, “Biz arazimiz toplulaşacak, tarlalarımızın hepsi bir arada olacak diye sevinirken, yapılan toplulaştırma çalışmaları bizler için tamamen bir kabusa dönüştü. Toplulaştırma yapılmadan önce arazimizde drenaj kanalları vardı. Yağan yağmur ve kar suları bu drenaj kanallarından derelere akıyordu. Toplulaştırma yapıldıktan sonra bu kanallar düzlendi. Şimdi hiç drenaj yok. yağan yağmur ve kar suları tamamen araziye dağılıyor” dedi.

Türken, “Aslında drenaj kanallarının yerleri belli, ancak DSİ gelip bu kanalları açmıyor. Kendilerine defalarca durumu anlattık. Dilekçe yazdık. Ancak 2018 yatırım planına alındığını söylüyorlar. Son zamanlarda artık muhatap bulamıyoruz. Şu an arazimize hiçbir şey ekemiyoruz. Buğday bile ekemeyen vatandaşlarımız var. Üstelik fazla yağış olmadığı halde arazinin yarısı sular altında. Bir de aşırı yağış olduğunda bütün arazimiz sular altında kalacak. Bu yüzden vatandaş ekmekten korkuyor. Şu an mahallemizin 8 bin dönüm arazisinin yaklaşık 4 bin dönümü ekilemeyecek durumda. Biz toplulaştırma yapan firma ile görüşüyoruz, onlar DSİ’ye yönlendiriyor. Kimin yapacağı belli değil. Bilecik yolu üzerindeki arazi sağlı sollu sular altında. Yetkililerin bir an evvel bu işe bir çare bulmaları lazım. Mahalle halkımız artık burnundan solumaya başladı. Vatandaşlar bizi ilgilenmemekle suçluyor. Muhatap bulamıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” diye konuştu.

Toplulaştırılan alanlarda da sıkıntılar olduğunu belirten Türken, “İşi yapan firma araziyi yerinde teslim etmiyor. Mahalle kahvesinde yerleri teslim ediyor vatandaş kendi yerini bulamıyor. Bir düzensizlik var ve kimse bu düzensizliği üstüne almıyor. Ancak olan biz vatandaşa oluyor. Böyle devam ederse kim kimin tarlasını ekecek belli değil. Sonunda kavgalar çıkacak. Şu an bile ciddi tartışmalar yaşanıyor” diye dert yandı.