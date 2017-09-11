Drift yapan şahincilere operasyon

Bursa polisi, sosyal medyada organize olduktan sonra şehrin muhtelif yerlerinde otomobilleriyle drift yaparak çevreye rahatsızlık veren grubu takibe aldı. Şahinci gençlerin Demirtaş’ta toplanacağı bilgisine ulaşan Demirtaş Polis Merkezi ekipleri ve trafik polisleri, bölgeye baskın yaptı. Çevik kuvvetin de desteğiyle otomobilli gençlerin bulunduğu caddeyi 2 ayrı noktadan kapatan polis, 200 ayrı aracı denetledi. Yapılan kontrollerde 10 araç trafikten men edilirken, araç sürücülerine toplam 12 bin lira para cezası kesildi. Trafikten men edilen araçlar tek tek çekicilere yüklenerek otoparka götürüldü.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve gürültü çıkararak ralli yapan araçlara kesinlikle müsaade edilmeyeceğini açıklarken, şahinciler de belediyeden pist istedi.