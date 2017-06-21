Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 18:39

Drone’lar "Kadir Gecesi" için uçtu

Türkiye’deki drone gönüllüleri ülken için uç projesi kapsamında kadir gecesine özel klip hazırladı.

Drone’lar

21 Haziran 2017 18:39


45 ayrı ildeki ecdat camilerinin gökyüzünden görüntüleri çekilerek hazırlanan klip sosyal medyada da büyük ilgi gördü.


Proje koordinatörü Resul Hastürk: "Amacımız bu yıl Kadir Gecesi’nde camilerimizi daha fazla doldurabilmenin yolunu bulmaktı. Ülkemizde çok güzel camilerimiz var. Bizler de amatör drone kullanıcıları olarak elimizdeki teknolojiyi ülkemize hizmet anlamında kullanmaya karar verdik. Umarım çektiğimiz görüntülerle halkımızın gönlüne dokunabiliriz” dedi.


Daha önce proje kapsamında Türkiye’nin birçok ilinden drone görüntüsü paylaşan ekip, Kadir Gecesi için hazırlanan klipte başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki "Millet" olmak üzere 100 caminin gökyüzünden görüntülerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:10
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!