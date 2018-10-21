DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Başkan Bozbey'e ziyaret

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Bursa'ya gelen Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret etti. Halk Evi'nde gerçekleşen ziyarette DSP Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Kul ile Murat Özbilge, DSP Bursa İl Başkanı Cahit Akıncı ve DSP Bursa İl yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette Başkan Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi'nin çalışmalarını anlattı.

Bozbey, Aksakal ve beraberindekilere Halk Evi'nde bulunan Nilüfer 'barış meclisi', basın toplantı odası gibi bazı birimleri de gezdirdi. Ziyaret için teşekkür eden Bozbey, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a 'duruyoruz' etkinliğinde 5 bin 990 kişiyle oluşturulan Atatürk portresini armağan etti.