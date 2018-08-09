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09 Ağustos 2018 20:59

Düğün konvoyuna baskın: Damat cezaevine gelin evine

Bursa’da dünya evine girmeye hazırlanan Y.Y.’un kınası için arkadaşları ile girdiği konvoya polis baskın yaptı. Hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan damat gözaltına alınırken gelin ve davetliler ise adliyeye akın etti.

Düğün konvoyuna baskın: Damat cezaevine gelin evine

09 Ağustos 2018 20:59

Bursa’da çok sayıda suçtan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Y. kınası için gelini almaya giderken aracı polis tarafından durduruldu. Düğünü olduğunu söyleyen damat hakkında kesinleşmiş cezası bulunduğu gerekçesi ile gözaltına alındı. Kına için toplanan davetliler gelinle birlikte adliyeye akın etti.


Gözaltına alınan Yavuz’a daha önce uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapıldığı, bu suçla ilgili açılan soruşturma kapsamında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan damat emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan damat düğün yapacağını ve kına için girdiği konvoydan alındığını ifade ederek düğününü yapmak için izin istedi. Yavuz’un bu isteğini reddeden hakim sanığın cezaevine gönderilmesine karar verdi.


Çıkışta ailesi ile vedalaşan damat gözyaşları içerisinde geline sarıldı. Cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılan damat Yavuz, çıkışta gazetecilere ’Hiçbir şey yarım kalmadı. Her şey 10 gün sonra kaldığı yerden devam edecek’ dedi.


Yavuz’un cezaevine götürülmesinin ardından davetliler ve gelin adliyeden ayrıldı.




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