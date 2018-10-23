Düğün magandalarına pankartlı ikaz

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişinin maganda kurşunuyla ölmesinin ardından, Boğazköy sakinleri, "Silah atma, düğünümüzü karartma" yazılı pankart asarak, diğer köylere örnek oldu.

İnegöl'e bağlı Boğazköy kırsal mahallesinde Pazar günü damat Yunus Emre Şahin (25) için yapılan düğün eğlencesinde "Silah atma, düğünümüzü karartma" yazılı pankart asıldı. Asılan pankartla birlikte davetliler düğünde silah atmak yerine müzik eşliğinde oynadı. Hazırlanan pankart mahallede düğün olduğu zamanlarda tekrar asılacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Boğazköy Muhtarı Ali Osman Duyan, "Bizim köyde de her düğünde silah atılıyordu. Bunun önüne geçemiyorduk. Böyle bir pankart hazırladık. Başka köylere örnek oluruz. Hayırlı bir işe şeylere vesile olmayı temenni ediyoruz. Dün akşam Yunus Emre Şahin'in düğün eğlencesi vardı. Pankartımızı astık, uyarılarımızı yaptık. Düğünde hiç kimse silah atmadı. Bütün köyler böyle bir pankart yapsınlar. Zaten başımızdan esef verici bir olay geçti. İnşallah bir daha olmaz. Herkes düğününe böyle pankart assın" diye konuştu.