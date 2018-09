Düğün magandası dehşet saçtı: 3 yaralı

BURSA (İHA) – Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düğün magandasının silahından çıkan mermilerden 3 kişi yaralandı. Ölümden dönen yaralılar hastaneye kaldırılırken düğün magandası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde İznik yolu Yeniköy altında bulunan bir alanda yapılan düğünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, düğünde M.Y. (53) isimli şahıs kendisine ait bulundurma ruhsatlı olduğu belirlenen tabancasıyla kabalalığın arasından havaya 8-9 el ateş etti. Tabancasındaki mermilerin bittiğini sanan M.Y. tabancasını yere doğru ateşleyince çıkan mermiler düğünde bulunan Şahin Yürektürk (47), oğlu Rıdvan Mete Yürektürk'e (13) Efe Kaçıra (9) isimli bir çocuğun ayağına isabet etti. Bacaklarından yaralanan 3 kişi olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Jandarma ekipleri olay üzerine yaptığı araştırma sonrasında M.Y. isimli şahsı gözaltına aldı. M.Y.'nin Orhangazi Jandarma Komutanlığındaki ifadesinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.