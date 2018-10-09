Düğün magandası suç aletini poşetleyip çalılıklara saklamış

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 1 kişinin hayatını kaybettiği düğünde maganda tarafından ateşlenen silah, çalıların arasında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Dönmez Mahallesi'nde geçtiğimiz gece düğünde bazı kişilerin gelişi güzel ateşlediği tabancalardan birinden çıkan kurşun, masada oturan Necmi Çelik'in (55) başına isabet etti. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, cep telefonu görüntülerinde ateş edenleri tek tek tespit ederek Dönmez Mahalle Muhtarı M.A., Akbaşlar Mahalle Muhtarı E.A. ile Ö.B. ve R.T. isimli 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 4 şahıs dün adliyeye sevk edildi. Ek gözaltılar nedeniyle zanlıların hakim karşısına çıkmaları tehir edilirken bugün adliyeye bir kez daha sevk edilen zanlılardan R.T. tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

R.T. tarafından olayda kullanıldığı belirlenen tabanca ile tabancaya ait 21 adet fişek, jandarma ekiplerince düğün alanının 150 metre ilerisinde poşetin içerisine çalıların arasına gizlenmiş şekilde bulundu. Ayrıca düğün alanında yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 6 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Düğünde ateş ettikleri belirlenen 16 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Öte yandan gözaltına alınan şahısların büyük bir kısmının alkollü olduğu da belirtildi.