İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düğün yerine hastaneye gittiler

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Bursa-Ankara yolu üzerinden meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya doğru seyir halinde olan Mehmet Hamdi A. idaresindeki 42 FA 522 plakalı otomobil kontrolden çıkarak ters döndü. Bu sırada arkasında gelen Mehmet Ç. idaresindeki 06 PZH 87 araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 42 FA 522 plakalı araç sürücüsü Mehmet Hamdi A. ile diğer araçta bulunan Tülay Ç. hafif şekilde yaralandı. Her iki yaralı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar buradaki tedavilerinin ardında taburcu edildi.


Hurdaya dönen otomobil kaza yerinden kaldırılırken, Mehmet Ç'nin Bursa'ya bir yakının düğüne gittiği öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.