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11 Ağustos 2018 13:03

Düğünde çocukların dövülmesi üzerine kavga çıktı, 1 kişi bıçaklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, düğün sahipleriyle mahalleli arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Düğünde çocukların dövülmesi üzerine kavga çıktı, 1 kişi bıçaklandı

11 Ağustos 2018 13:03


İddiaya göre, sokakta yapılan düğünde oyun oynayan çocuklar, bazı davetliler tarafından dövülerek uzaklaştırıldı. Düğün alanından uzaklaştırılan çocuklardan biri ağlayarak evine gitti. O mahallede oturan İrfan D, oğlunun ağladığını görünce neler olduğunu sordu. Oğlundan yaşanları öğrenen İrfan D, düğüne sahiplerine giderek tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine düğün yeri bir anda karıştı. Çıkan kavgada İrfan D. kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından sırtından bıçaklandı.


Kanlar içerisinde kalan şahıs İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Mahalle sakinleri ile düğün sahipleri arasında yaşanan gerginlik üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler şahısları sakinleştirerek dağıttı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.




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