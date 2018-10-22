Dükkan sahibinin tezgah üzerinde unuttuğu çek koçanı ve parası çalındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş yeri sahibinin tezgah üzerinde unuttuğu çek koçanı ve para, alışveriş için mağazaya gelen bir kadın tarafından çalındı.

Alınan bilgiye göre olay, İnegöl ilçesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi Asef Çalı dükkana gelen toptancıyla görüştüğü sırada 2 adet boş çek koçanı ve yaklaşık 800 lirayı tezgahın üzerinde unuttu. Bir süre sonra elini cebine attığında çek koçanı ile paranın olmadığını fark eden Çalı, iş yerinde yaptığı aramaya rağmen bulamayınca güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde tezgah üzerinde unuttuğu çek ve parayı iş yerine gelerek alışveriş yapan bir kadının aldığını gören Çalı, durumu polise bildirdi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan Asef Çalı, "Toptancı geldikten sonra ödemesini yaptık. Tezgah üzerinde unuttuğumuz çek koçanını müşterimiz olan bayan gelip alıyor ve çantasına alıp gidiyor. Ben çalındığını yarım saat sonra anladım. Cebimde çek koçanlarının olmadığını, daha sonra aradım ve kamera görüntülerine baktığımızda çalındığını anladık. Çekler boştu, yazılı falan değildi. Para olarakta 600 ile 800 TL civarında bir para vardı" diye konuştu.