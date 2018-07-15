Dündar: "15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız"

yılında binlerce Bursalı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda buluştu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kurucu şehir Bursa’nın hain girişimi bertaraf etmede öncü olduğunu söyledi.

İhanet girişiminin yıldönümünde Bursalılar, Heykel valilik binası önünde başlayan bayrak yürüyüşünün ardından, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplandı. Osmangazi Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek "15 Temmuz Demokrasi Meydanı" adı verilen alanda binlerce vatandaş Türk bayraklarıyla adeta tek vücut olurken, şehitleri dualarla yad etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptığı konuşmada 15 Temmuz 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milletin meydanlara akın ettiğini hatırlatarak, "15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz hain darbe işgal girişiminin 2. yıldönümündeyiz. Nasıl ki o akşam bu millet ayağa kalkmışsa 2. yılda da aynı ruh ve coşkuyla Bursa’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir araya geldik. Valilik önünden buraya yürüdük. Bursa ile birlikte tüm Türkiye’de bu tür anma törenleri yapılıyor. Bu, ümmetin, milletin bir araya gelmesinin güzel bir göstergesi ve örneği, çünkü bu vatan hainleri ve onları tutan, maşa olarak kullanan sahipleri ile birlikte bu ülkeye kast ettiler. Bu millete, ülkeye, devlete bayrağa kast ettiler. Çok şükür Kurtuluş Savaşı’nda ve Çanakkale’deki gibi içimize giren bu hainlerin, tarihte örneği görülmemiş şekilde kendi top ve tankımızın önüne uçakların önüne geçerek bayrağına toprağına devletine sahip çıktı. Çok şükür bundan sonraki süreçte ülkemiz bunları içimizden temizleyerek hainleri ve onların maşalarını bilerek bundan sonraki süreçte yeniden bir yapılanma içerisine girerek çok daha güçlü yoluna devam edecektir" dedi.

Türkiye’nin tarihten gelen köklü bir geleneğe sahip olduğuna dikkat çeken Dündar, "Ülkemiz, kendini yenileyerek bundan sonraki süreçte tarihteki hüviyetine bürünerek aynı şekilde yoluna devam edecektir. Bursa, Osmanlıyı kuran kurucu bir şehir. Bursa bu süreçte, yine öncü oldu, bu olayın ortaya çıkmasında öncü oldu, bu tehlikeyi hain girişimi bertaraf etti. Yine tarihte olduğu gibi bu millet Bursa’dan ayağa kalktı. Tarihteki hüviyetine bürünerek inşallah tüm mazlum ve mağdurlara ve yönü bu tarafa dönük olan insanlara hizmetleri sürdürecektir. Bu milletin yolu açık olsun. Bu millete Allah bir daha böyle bir sıkıntı göstermesin. Ölen şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Tüm Türkiye bu süreçte bu hain işgal girişimine karşı çıkarak tüm Türkiye gazi olmuştur. Dolayısıyla bu gazi millet bundan sonraki süreçte liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde daha güçlü yürümeye, mazlumların yanında olmaya devam edecektir. Biz de birliğimizi daha da kuvvetlendirerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nı dolduran binlerce vatandaş, sabaha kadar demokrasi nöbeti tutarken, Osmangazi Belediyesi tarafından vatandaşlara döner ikramı yapıldı.