Dündar: “24 Haziran’da 2002 yılındaki heyecanı gördük”

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı’nca, 24 Haziran seçimlerinde görev alan mahalle başkanları ile ilçe yöneticilerine yönelik teşekkür yemeği verildi. Merinos Tren İstasyonu’ndaki yemeğe Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kolları üyelerinin yanı sıra mahalle başkanları geniş iştirak etti.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Ramazanın bereketiyle hep birlikte zorlu bir seçim süreci geçirdik. Elhamdülillah, çalışmalarımızın karşılığını güzel bir neticeyle aldık. Yeni Türkiye’nin lideri Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yemin ederek görevine başladı. Yöneticisinden mahalle başkanına kadar herkes büyük bir gayretle görevini yerine getirdi. Partimizin kuruluşundan bu yana bütün seçimlerde çok çalışmıştık. Ama bu seçimde biraz daha fazla çalıştık. Seçim koordinasyon merkezindeki arkadaşlarımızın bu süreci çok iyi yönetmesi ve yönlendirmesiyle Osmangazi’nin 136 mahallesine ulaştık. Osmangazi ilçemizdeki sonuçlar çok önemliydi. Çünkü, Osmangazi’deki rakamlar, sonuçlar Bursa’yı yansıtır” dedi.

Tarihî bir sürecin içerisinde olduğumuzun altını çizen Dündar, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte devletimizin kendini yeniden yapılandırdığı, daha hızlı, daha etkili ve daha verimli hizmet verme noktasında bir yapılanma oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkan olmasıyla yeni bakanlar kurulumuz ve çalışma ofisleriyle daha dinamik bir yapıya bürünerek, siyasi ve ekonomik reformlarla birlikte artık gönül coğrafyasında daha net bakabilen, dünya piyasasında ekonomisinde söz sahibi olabileceğimiz bir döneme girdik. Türk milleti, yeniden silkelendi ve ayağa kalktı. İnşallah, bundan sonraki süreçte dünyadaki yerini almak için bir yolculuğa çıktı. Türkiye’nin bundan sonraki süreçte kendi içindeki sorunlarının üzerine gitmesi, dış sorunların üzerine gitmesi, bu çerçevede olacaktır. Bu süreçte hepimizin bir katkısı var. Geleceğimizin temelleri atıldı. Bundan sonra, daha güvenli ve ekonomik olarak daha zengin bir ülkede inşallah, hep birlikte yaşayacağız. Ülkemizin iç ve dış düşmanları, bu seçimlerde AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan kazanmasın diye beklerken, Balkanlar’dan Kafkaslar’a, Afrika’ya kadar bütün gönül coğrafyasındaki kardeşlerimizin dualarıyla kazandık elhamdülillah. Bundan sonraki süreçte bize düşen görev çok çalışmak, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durmak bu milletin tarihte olduğu gibi dünya lideri olmasına katkı sağlamak” diye konuştu.

24 Haziran gecesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na vatandaşların akın akın gelişine şahit olduklarını anlatan Dündar, “Milletimizin o heyecanı ve coşkusu görülmeye değerdi. Tıpkı 2002 yılındaki partimizin kuruluşundaki heyecanı orada gördük. İşte bu, AK Parti’nin bu millete daha uzun yıllar hizmet edeceğinin en büyük göstergesidir. Bize düşen görev, birlik içerisinde birbirimizi severek, kenetlenerek, bu dava uğruna çalışmalarımızı sürdürmektir” ifadelerini kullandı.