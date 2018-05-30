Dündar 56 ülkeden gelen öğrencilerle birlikte iftar yaptı

Ramazan ayında toplumun farklı kesimleriyle iftar sofralarında buluşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde iftar yaptı. Okul yemek hanesinde düzenlenen iftar yemeğine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Prof. Dr. Hayrettin Karaman, BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ile birlikte Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Akademik Bilim Kurulu üyeleri katıldı.

İftar sofrasında 56 ülkeden 128 öğrenci ile birlikte orucunu açan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “56 ülkenin bir araya gelmesi, 56 ülkenin kardeşliğine ilk adımdır. 56 ülkeyle birlikte bölge ve dünya barışına bir adımdır. 692 yıl önceki felsefe yine buradan ayağa kalkıyor. İnşallah burada alınacak eğitimle buradan çıkacak olan öğrencilerimizle gitmiş olduğumuz yerlerde bu güzelliği, bu kardeşliği, bu barışı yine aynı şekilde bizler dünya insanlarına sunmuş olacağız. Bu millet tarihte olduğu gibi yeniden ayağa kalktı ve insanlığa hizmette yol almaya başladı bunu sürdüreceğiz” diye konuştu.