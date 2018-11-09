Dündar aday adaylığını açıkladı

Osmangizi Belediye Başkanlığı için Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday adayı olan Yusuf Dündar, başvuru dosyasını teslim etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi adına Osmangazi Belediye Başkanlığı için aday adayı başvuru dosyasını AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez'e teslim eden Yusuf Dündar, çıtayı daha yukarı çıkarmak için göreve talip olduğunu söyledi. Dündar, “Türkiye'de belediyeciliğin standartlarını yeniden tarif eden AK Parti ile bu seçimler de çıtayı daha da yukarı taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bize düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedef doğrultusunda çalışmaktır. Bu adaylık başvurusuyla Osmangazi için bizlerin de yapabileceği güzel çalışmaların olduğunu göstermek istedik. Türkiye'nin 56 ilinden büyük olan Osmangazi için hazırladığımız çalışmalarımızı, farklı vizyon ve genç bir bakış açısıyla sürdürüyoruz. Osmangazi'ye hizmetkar olmak beni çok mutlu edecektir” dedi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez ise, “Mart 2019'da yapılacak seçimler Osmangazi'ye Bursa'ya hayırlar getirmesini diliyorum. AK Parti'nin genelde başarısı yerelden başlamıştır. 2004'ten beri Osmangazi'de AK Parti belediyeciliği sürülecektir. Maksadımız daha yüksek oyla gelmek, yarınlara daha güzel bir Osmangazi bırakmaktır” şeklinde konuştu.