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25 Haziran 2017 10:06

Dündar askerler ile bayramlaştı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek askerler ile bayramlaştı.

Dündar askerler ile bayramlaştı

25 Haziran 2017 10:06


Bayram namazını Ulucami’de kılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Vali İzzettin Küçük ve cemaat ile bayramlaştıktan sonra Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Osmangazi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aşkın Bozkurt ve komutanlıkta vatani görevini yerine getiren askerler ile tek tek bayramlaşan Dündar, tüm askerlere hayırlı bayramlar diledi.


Ülkenin güvenliği için vatani görevini yerine getiren tüm askerlere minnettar olduklarını belirten Dündar, “Bizler evlerimizde rahat uyuyabiliyorsak, bayramları huzur içinde kutlayabiliyorsak askerlerimiz sayesindedir” dedi.




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