Dündar, Buhara'da Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katıldı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Özbekistan'ın Buhara şehrinde düzenlenen ve Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın onur konuğu olduğu 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katıldı.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nin Buhara Devlet Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi ile Turkish Studies Dergisi işbirliğinde düzenlediği 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, TBMM Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Şentop'un himayelerinde Buhara Devlet Üniversitesi Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Türkiye'den 160 olmak üzere toplam 400 uluslararası akademisyenin yer aldığı kongreye Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da katılım sağladı. Kongre kapsamında 8 alt sempozyumda 348 bildiri yer alırken, onur konuğu Prof. Dr. Aziz Sancar'a Buhara Devlet Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kongre sonunda Prof. Dr. Aziz Sancar, Prof. Dr. Ümit Meriç ve Buhara Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulkabil Tulaganov'a plaket ve hediye takdim etti.