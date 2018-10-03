Dündar: “Bursa'nın merkezi Osmangazi Meydanı olacak

Osmangazi Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısı yapıldı.

Osmangazi Belediyesi olarak şehre değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Mustafa Dündar, Osmangazi Meydanı projesinde istimlâk edilen binaların yıkımlarının tamamlandığını kaydetti. Dündar, “Şehrin merkezine güzel bir meydan kazandırdık. Projenin ihale süreci başladı. Uzun süredir yaptığımız istişareler, anketler ve görüşmeler sonunda bir mimari çalışma belirlendi. İnşallah bu ay içerisinde ihalesini sonuçlandırıp, Bursa'nın merkezine eski adı Santral'ı ortadan kaldırarak, Türkçe'ye uygun adıyla yeni bir merkezi kazandıracağız. Meydana inşa edeceğimiz bin 500 araçlık 4 katlı otopark şehrin trafiğine büyük nefes aldıracak” diye konuştu.

Başkan Dündar, Demirtaş Meydan ve Kültür Merkezi inşaatında da sona yaklaşıldığını belirterek, “Proje kapsamında yaptığımız çalışmalar neticesinde Demirtaş'ın merkezinde 10 dönümlük bir meydan ortaya çıktı. Kültür merkezi inşaatımız da son aşamaya geldi. İnşallah, yakın bir zamanda Bursa'nın yeni gelişim bölgesi Demirtaş'ta önemli bir projeyi hayata geçirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Yapımı tamamlanan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin her gün farklı grupları ağırladığını anlatan Dündar, “Şehrimizin farklı kesimleri için tanıtım gezilerimizi sürdürüyoruz. Meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin yanı sıra Dünya Tarihi Kentler Birliği ve Dünya Panoramalar Birliği de müzemizi ziyaret etti. Müzeye gelen herkesin etkilenmesi, Bursa adına güzel bir eser olduğunu ifade ederek sahiplenmeleri bizleri mutlu ediyor. İnşallah Fetih Müzemiz, Bursa turizminde yeni mevkiler belirlenmesine vesile olacak. Müzeyi, çok yakın bir zamanda vatandaşlarımızın da ziyaretine açacağız” dedi.

Meclis toplantısında söz alan MHP Grup Sözcüsü Cemil Aydın, MHP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in adının Osmangazi'de bir caddeye verilmesi önerisinde bulundu. Aydın'ın önerisi olumlu karşılanırken, bu konuda ilgili komisyonun bir çalışma yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca, Osmangazi Belediyesi'nin Dünya Panoramalar Birliği'ne üyeliği de oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.