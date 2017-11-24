Dündar: “Bursa’nın projesini Bursalılarla yapacağız”

Merinos Tren İstasyonu’nda Osmangazi Belediye Meclisi üyeleri ile yemekli toplantıda bir araya gelen Başkan Mustafa Dündar, Kent Meydanı projesini masaya yatırdı. Dündar, meclis üyelerine ‘Nasıl bir Kent Meydanı istiyorsunuz?’ sorusunu sordu. Dündar, bölgenin son haline kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirdiği meclis üyelerinden tek tek fikir aldı.

Bursa için dönüşüm olacak Kent Meydanı projesi için herkesin fikrini çok önemsediklerini ifade eden Dündar, görsel sunum eşliğinde bilgilendirme yaptı. Başkan Dündar, Kent Meydanı’nın uzun yıllardır gündemde olan bir konu olduğunu hatırlatarak, “Zor bir bölge ve maliyetli bir iş olmasına rağmen, biz bu maliyetli işin en önemli kısmını bitirdik. Yani bu bölgeyi kamulaştırarak yıkmak, işin en önemli tarafıydı. Başarmanın ilk adımı da buydu. Biz, bu bölgede kamulaştırma yaparken de yüzde 95 oranında anlaşma yaparak aldık. Dolayısıyla bugüne kadar oraya, 120 milyon TL civarında para harcanmış oldu” diye konuştu.

Dündar, “Herkesin fikrini çok önemsiyoruz. Teknik arkadaşlarla görüşüyoruz. Buraya ne yapmamız lazım, nasıl bir proje uygulanır? Vatandaşların görüşlerini de alıyoruz. Değişik fikirlir ortaya çıkıyor. Hiç aklınıza gelmeyecek şeyi oradaki simitçi veya seyyar satıcı size söylüyor. Dolayısıyla bu görüşlerin hepsi çok değerli. Bu anlamda da en çok ön plana çıkan teklif, zemin altına otopark yapılması. Belediyenin ek binasının olması. Bir düşünce, belediyenin ihtiyacı olan bina kısmını çözmek ve meydana bakan yerde kamu gücünün güzel bir mimariyle devletin gücünün hissettirilmesi” dedi.

Başkan Dündar, vatandaşın hareket edip vakit geçireceği herkese ait bir meydan yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Dünyanın değişik yerlerinde meydanlar var. Bizim de bunu çok konuşup tartışıyoruz. İsimle ilgili de fikirler alıyoruz. Kent Meydanı’nda, Heykel’de, Demokrasi Meydanı’nda herkese soruları soruyoruz. Bu çok geniş çaplı bir çalışma. İnşallah bundan sonraki süreçte projeye başlayacağız. Hedefimiz 2018’in yazında temel atmak olacak. Bu proje, Bursa’nın projesi. Bu projenin şöyle bir özelliği var. Şehir içerisindeki parklanmayı burada çözerek şehir merkezindeki araç trafiğini azaltarak şehrin trafik meselesini çözmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Kent meydanı projesinde çok ince düşünüp iyi bir planlama yapılması gerektiğini belirten Dündar, “Projeyi iyi oturttuğumuz zaman ikiye bölünmüş vaziyette olan şehir, tarihi ve yeni şehir ile bütünleşmiş olacak ve sınırlar ortadan kalkacak. Bununla birlikte vatandaşın buraya gelip buluşabileceği, kamuyla özelin kaynaştığı ticaretin olmadığı, ticaret derken; AVM gibi bir şey olmaz. Kültür merkezi gibi bir şey olabilir. Bu tür değişik fikirler çıkıyor ortaya” dedi.

Başkan Dündar’ın sunumunun ardından belediye meclis üyeleri, tek tek söz alarak fikirlerini paylaştı.