Dündar: “Bursaspor yeniden şampiyon olacak”

Ay, Başkan Dündar’ın maddi ve manevi her zaman Bursaspor’un yanında olduğunu ifade ederek verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kendisini ziyarete gelen Bursaspor Başkanı Ali Ay, İkinci Başkan Cem Öztürk, TFF ve İdari Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkan Erkan Aydemir, Sosyal Yapılanma, Sponsorluk ve Reklamdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Özselek, Taraftar ve Üye İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enver Kumova ve Medya ve İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Arı’yı makamında ağırladı. Dündar, Bursaspor’un iki sezondur zorlu bir süreçten geçtiğini ancak yeniden şampiyonluk yaşayacağı günlere döneceğini söyledi.

Bursaspor’un kentin en önemli markası olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Bursaspor şehrimizin en önemli değeri. Bursaspor kazanıyorsa tüm Bursa kazanıyor demektir. Ali Ay, önemli bir sorumluluk alarak bu sezon da Bursaspor Başkanlığı için aday oldu ve seçildi. Kendisine başarılar diliyorum. Ali Başkanın Bursaspor için önemli projeleri var. Bursaspor son iki sezonda zorlu bir süreçten geçti. Ben inanıyorum ki Bursaspor özlediğimiz günlerine yeniden dönecek ve ilerleyen sezonlarda bizlere şampiyonluk mutluluğunu yeniden yaşatacaktır” dedi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay da, Bursaspor’a kalıcı gelir sağlayacak projeler üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, “Bursaspor’un borcunu azaltabilmek adına kulübe maddi katkı sağlayacak projeler üretiyoruz. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a projelerimizden bahsettik. Mustafa Başkanımız bizlere maddi ve manevi her konuda gerekli desteği veriyor. Kendilerine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Bursaspor Başkanı Ali Ay, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a Bursaspor Kulübü almanağı hediye etti.