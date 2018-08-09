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09 Ağustos 2018 13:27

Dündar, Demirkapı sakinleriyle buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Demirkapı Mahallesi’nde vatandaşları dinledi.

Dündar, Demirkapı sakinleriyle buluştu

09 Ağustos 2018 13:27


Vatandaşlar ile sohbet edip mahalledeki sıkıntılara ve taleplere kulak veren Dündar, Demirkapı Mahallesi’ne ihtiyaç duyulan hizmetlerin yapılacağını söyledi. Mahalledeki çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Dündar, çocuklara çeşitli hediyeler vererek fotoğraf çektirdi.


Mahalle sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Dündar, “Mahalle gezileri, vatandaşlarımızla bir araya gelerek, onların sıkıntılarını bizlere anlatabilmesi açısından büyük önem arz ediyor. Görevimiz, vatandaşa hizmet etmek. Biz halka hizmeti her şeyin üstünde tutarız. İnşallah bundan sonraki süreçte de daha güzel hizmetler yaparak Osmangazi’yi daha ileriye halkımızla birlikte taşıyacağız" dedi.




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