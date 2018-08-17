Dündar: “Ekonomik saldırıya karşı, üreteceğiz, çalışacağız”

AK Parti Osmangazi İlçe Danışma Toplantısı’nda konuşan Başkan Dündar, Türkiye’nin tarihi bir sürecin içerisinde olduğuna dikkat çekti. Dündar, “Bugün ülkemiz, 15 Temmuz işgal girişimi sonrası bir ekonomik saldırıyla karşı karşıya. Dolar operasyonuyla ülkemiz çökertilmek isteniyor. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu saldırılara karşı ‘Üretim’ diyor, ‘Çalışacağız’ diyor. Bizler de Osmangazi Belediyesi olarak hizmet diyoruz, üretim diyoruz. İnşallah, Cumartesi günü genel merkez kongresiyle birlikte partimiz kendini yenileyerek, bu ülkenin istikbali için ‘Biriz, beraberiz’ diyerek yeniden yola çıkacak” dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak Bursa’ya ve Türkiye’ye değer katacak önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Dündar, şehircilikten, eğitime, tarihi mirasın ayağa kaldırılmasından, kentsel dönüşüme, spor tesislerinden, sosyal belediyeciliğe kadar birçok konuda örnek çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

Belediye olarak büyük bütçeli işlere imza attıklarını belirten Başkan Dündar, “Osmangazi’de hizmet yapmak kolay değil. Kamulaştırmaya çok büyük bütçeler ayırıyoruz. Osmangazi Meydanı için harcanan kamulaştırma rakamı bugüne kadar 145 milyon olmakla birlikte 2009 yılından bu yana kamulaştırmaya vermiş olduğumuz toplam para 750 milyondur. 40 milyon lira ile belediye tarihinin en büyük bütçeli projesi olan Kaliteli Yaşam Merkezi, hastane ayarında engelli, yaşlı ve alzheimer hastalarına hizmet verecek” dedi.

Osmangazi’ye yapılan hizmetin Bursa’ya katkı sağladığını vurgulayan Dündar, “Bu yatırımlar şehrimiz için azdır diyoruz. Tarih ve turizm şehri olan Bursa’yı tarihi dokusuyla ayağa kaldırmak adına Panorama 1326 Fetih Müzesi’ni kazandırdık. Bu dev eser, şehrimizi Bursa dışına taşıyan, turizm noktasında ciddi bir yatırım. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak olarak yapmış olduğumuz Osmangazi Atletizm Salonu, Türkiye’nin en büyük atletizm salonu olma özelliği taşıyor. Özellikle spor tesisleri konusunda şehrimiz, belediyemizin yapmış olduğu yatırımlarla nüfus oranına baktığımızda Türkiye’de birinci sırada yerini alıyor” diye konuştu.

Osmangazi’de yeni bir şehir

Planlı şehirleşmenin önemine değinen Başkan Dündar, “Hamitler bölgemizde 140 bin kişilik yeni bir şehir inşa ederek, modern Bursa’nın gelişimine katkı sağladık. Kaçak yapının önüne geçerek, Demirtaş bölgesinde 19 bin olan nüfusu 80 bine çıkardık. Soğanlı’da ise Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği olan Zemin+5 katı uygulayan tek belediye olmaktan onur duyuyoruz. Park ve tesis konusunda tüm çalışmalarımızı gerçekleştiriyor, tarihi miraslarımıza sahip çıkıyoruz’’ dedi.

Sosyal belediyecilik adına da önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Dündar, “Bugüne kadar 813 bin 262 vatandaşımızla bir araya geldik. Belediyem Benimle ekibimizle 67 bin kişiye medikal, gıda ve eğitim yardımı yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Somuncu Baba fırınımızda günlük 6 bin ekmek dağıtıyoruz. Aşevlerimizde çorba dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca OKİM ile bin 759 vatandaşımıza iş imkanı sağladık. Eğitim alanında ise Osmangazi’de bulunan 251 okulun ihtiyaçlarını giderip, boya ve tamirat işlerinde yardımcı olduk. Osmangazi’de 2 anaokulu ve 2 lise inşa ederek eğitime katkıda bulunduk’’ diye konuştu.