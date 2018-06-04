Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 16:26

Dündar, Emek Mahallesi sakinleriyle iftarda buluştu

Osmangazi Belediyesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde düzenlediği sokak iftarıyla vatandaşları aynı sofrada buluşturdu.

Dündar, Emek Mahallesi sakinleriyle iftarda buluştu

04 Haziran 2018 16:26


Tarih ve kültürün harmanlandığı Osmangazi’de ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar programları aynı zamanda birlik, beraberlik, dayanışma duygularının arttığı birer etkinlik oluyor. Ramazan ayında mahalleleri tek tek gezip vatandaşlarla birlikte olmaya özen gösteren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Refik Özen, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Emek Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Yücel Tüfekçi ve mahalle sakinlerinin katıldığı iftar yemeği öncesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu.


Yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşen iftar yemeğinde orucunu mahalle sakinleri ile birlikte açan Başkan Mustafa Dündar, “Ramazan ayını coşkuyla, heyecanla, güzel atmosferle hep birlikte yaşıyoruz. Sokak iftarlarımız ile birlikte 5 farklı noktadaki aşevlerimizde her gün 3 bin kişiye hizmet veriyoruz. Bununla birlikte 136 mahallemizde vatandaşlarımızı ziyaret edip, sohbetler gerçekleştiriyoruz. Emek bölgesine belediye olarak birçok hizmet getirdik. Pazar yerleri, muhtarlıklar, spor tesisleri, camiler, 10 okulumuzun onarılması, parkların düzenlenmesi ve Türkiye’deki ilk Aile Rehberlik Merkezi’nin açılması gibi çalışmalarla Emek bölgesinde önemli çalışmalar gerçekleştirdik” dedi.


Osmangazi Belediyesi olarak Ramazan ayının dayanışma ruhunu Balkanlar’dan, Kafkaslar’a birçok coğrafyada yaşattıklarını belirten Dündar, “Filistin, Gazze gibi birçok yardıma ihtiyacı olan bölgelere erzak yardımı yapıyoruz. Bununla birlikte Türkiye’nin güçlü olarak, huzuru bozmak isteyen kişilere karşı sağlam bir duruş sergilemesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünya 5’ten büyüktür’ ve ‘‘One minute’ diyerek bunu tüm dünyaya gösterdiği döneme girmiş oluyoruz. 24 Haziran’da yapılacak seçimler ile birlikte Türkiye’deki bu istikrarı sürdürerek, gönül coğrafyası olarak tabir ettiğimiz bölgelerdeki kardeşlerimizin feryadına derman olacağız. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin, bu birliğimizi daim kılsın” diye konuştu.


AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Refik Özen de yaptığı konuşmada, “Ramazan’ın bereketini Emek’teki hemşerilerimizle yaşamaktan mutluluk duyuyorum. Bizleri bu vesileyle bir araya getiren Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç