Dündar, Emek Mahallesi sakinleriyle iftarda buluştu

Tarih ve kültürün harmanlandığı Osmangazi’de ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar programları aynı zamanda birlik, beraberlik, dayanışma duygularının arttığı birer etkinlik oluyor. Ramazan ayında mahalleleri tek tek gezip vatandaşlarla birlikte olmaya özen gösteren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Refik Özen, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Emek Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Yücel Tüfekçi ve mahalle sakinlerinin katıldığı iftar yemeği öncesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu.

Yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşen iftar yemeğinde orucunu mahalle sakinleri ile birlikte açan Başkan Mustafa Dündar, “Ramazan ayını coşkuyla, heyecanla, güzel atmosferle hep birlikte yaşıyoruz. Sokak iftarlarımız ile birlikte 5 farklı noktadaki aşevlerimizde her gün 3 bin kişiye hizmet veriyoruz. Bununla birlikte 136 mahallemizde vatandaşlarımızı ziyaret edip, sohbetler gerçekleştiriyoruz. Emek bölgesine belediye olarak birçok hizmet getirdik. Pazar yerleri, muhtarlıklar, spor tesisleri, camiler, 10 okulumuzun onarılması, parkların düzenlenmesi ve Türkiye’deki ilk Aile Rehberlik Merkezi’nin açılması gibi çalışmalarla Emek bölgesinde önemli çalışmalar gerçekleştirdik” dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak Ramazan ayının dayanışma ruhunu Balkanlar’dan, Kafkaslar’a birçok coğrafyada yaşattıklarını belirten Dündar, “Filistin, Gazze gibi birçok yardıma ihtiyacı olan bölgelere erzak yardımı yapıyoruz. Bununla birlikte Türkiye’nin güçlü olarak, huzuru bozmak isteyen kişilere karşı sağlam bir duruş sergilemesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünya 5’ten büyüktür’ ve ‘‘One minute’ diyerek bunu tüm dünyaya gösterdiği döneme girmiş oluyoruz. 24 Haziran’da yapılacak seçimler ile birlikte Türkiye’deki bu istikrarı sürdürerek, gönül coğrafyası olarak tabir ettiğimiz bölgelerdeki kardeşlerimizin feryadına derman olacağız. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin, bu birliğimizi daim kılsın” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Refik Özen de yaptığı konuşmada, “Ramazan’ın bereketini Emek’teki hemşerilerimizle yaşamaktan mutluluk duyuyorum. Bizleri bu vesileyle bir araya getiren Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” dedi.