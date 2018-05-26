Dündar: "Felaketin yaralarını saracağız"

Osmangazi Belediye Mustafa Dündar, selden en çok etkilenen yerlerden biri olan Hüdavendigar Mahallesi’ndeki vatandaşlara destek olmak için bölgeye gitti. İncelemelerde bulunan Başkan Dündar, vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini söyledi.

Uludağ’da yağan şiddetli yağmurun dereleri taşırması sonucu Orhaneli yolunda heyelan meydana gelirken, bazı mahalleler de ise su baskınlarının yaşanmasına neden oldu. Yollarda araçları sürükleyen yağmur suları, ev ve iş yerlerine zarar vererek maddi hasara sebep oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sel felaketinin hemen ardın su baskınının yaşandığı Hüdavendigar Mahallesi’ne gitti. Bölgede incelemeler yapan Başkan Dündar, vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Dündar, sel felaketinin yaraların sarılması adına ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

"Bütün imkanlarımızla onların yanındayız"

Vatandaşlara yardım eli uzatan Başkan Dündar, “Yağan aşırı yağış, kentimizin maalesef bazı bölgelerde vatandaşlarımızı mağdur etti. Bu felakette tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması. Belediye ekiplerimiz ve iş makinelerimiz sel felaketi yaşanan yerlere müdahale ederek, yardımda bulunmaya çalışıyor. Diğer kurumlarla birlikte ortak çalışma sonucunda el birliğiyle felaketin yaralarını saracağız. Vatandaşlarımız bilsin ki bütün imkanlarımızla onların yanındayız. Hepimize geçmiş olsun” dedi.

Sel felaketinin yaralarını sarmak adına gece saatleri boyunca bölgede çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, sahur vaktinde vatandaşlara yemek dağıttı.