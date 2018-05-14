Dündar kadın personelin Anneler Günü’nü kutladı

Başkan Mustafa Dündar, belediyede görev yapan anne ve anne adayı kadın personeli ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı. Osmangazi Engelliler Bakım Merkezi’nde eğitim gören engelli çocuklar tarafından yapılan çeşitli hediyeleri personele dağıtan Başkan Dündar, “Annelerimizin hakkını bir gün hatırlamakla ödeyemeyiz. Her türlü fedakarlıkta bulunarak, bizleri dünyaya getirip, büyüten annelerimizi yılın 365 günü baş tacı yapmalıyız” dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak çok büyük bir aile olduklarını ifade eden Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak Anneler Günü dolayısıyla çeşitli etkinliler gerçekleştiriyoruz. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Osmangazi Engelliler Bakım Merkezi’nde eğitim gören engelli çocuklarımız, hem kendi anneleri, hem de belediyede görev yapan kadın personelimiz için birbirinden güzel hediyelikler yapmış. Anneler Günü vesilesiyle bu hediyeleri belediyemizdeki anne ve anne adayı kadın personelimize dağıttık. Bütün annelerin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum” diye konuştu.