Dündar, Mardinli terör mağduru çocukları ağırladı

Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Genel Koordinatörlüğü’nün organizasyonuyla 2 günlüğüne Bursa’ya gelen terör mağduru çocuklar, Sukaypark, İnkaya, Irgandı Köprüsü, Hayvanat Bahçesi, Kent Müzesi, Karagöz Hacivat Müzesi gibi Osmangazi ilçesi sınırlarında bulunan tarihi ve turistik mekanları gezdi. Osmangazi Belediyesi tarafından kendileri için düzenlenen iftar yemeğine de katılan terör mağduru 43 çocuk, son olarak Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti. Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu’nda Mardinli çocuklar ile bir araya gelen Başkan Dündar, çocuklara önemli tavsiyelerde bulundu.

"Kültürel zenginliğimiz bizleri daha güçlü yapıyor"

Mardinli terör mağduru çocukların ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Dündar, “Mardin gibi çok güzel bir şehirden, bir başka çok güzel şehir olan Bursa’ya geldiniz. Her iki şehirde de tarihi ve turistik yerler çok. Bursa, Osmanlıyı kuran şehir. Bizim belediyemiz Osmanlıyı kuran Osman Gazi’nin adını taşıyor. Bizler, atalarımızın misyonu ve felsefesi doğrultusunda hareket ediyoruz. Balkanlar’dan, Orta Asya’ya kadar ata yadigarı topraklarda yaşayan herkes bizim kardeşimiz. Bizler, ülke içi ve ülke dışındaki birçok yere giderek kardeşlik ortamını yeniden yaşatıyoruz. Bizler ortak kültüre sahibiz. Sahip olduğumuz bu kültürel zenginlik bizleri daha da güçlü hale getiriyor. Bayrağımız altında kardeşlik içerisinde yaşayarak daha da güçlü olmalıyız. Sadece ülkemiz sınırları içerisindekiler değil, ata yadigarı topraklarda yaşayan insanlar da bizim kardeşimiz” diye konuştu.

Dündar, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun 12 ay boyunca sürmesini temenni ederek, “Sizlerin takım ruhuyla bir arada olmanız bizleri gelecek adına daha da sevindiriyor. Sizlerin yaşamış olduğunuz bölgeler, Türkiye’nin en güzel yerlerinden bir tanesi. Ancak zamanında yaşanan birtakım olaylar, oraların harap olmasına neden oldu. O bölgeler şimdi yeniden ayağa kalkıyor. O bölgelerin güzelliklerini yeniden hep birlikte bir arada olarak yaşayacağız. Mübarek Ramazan ayında dualarımızı bunun için ediyoruz. Sizler derslerinizi çalıştıktan sonra elde edemeyeceğiniz başarı, ulaşamayacağınız mevki yok. Ülkemizi sevip, bayrağımıza sahip çıkarak yol alırsak istediğimiz her yere ulaşırız. Allah sizlere zihin açıklığı versin. Allah muvaffak etsin” diye konuştu.

Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Doğu-Batı Kardeşlik Platformu Proje Koordinatörü Şeyhmus Ak önderliğinde Bursa’ya gelen çocuklar, Başkan Dündar’a çiçek ve plaket takdim etti. Başkan Dündar da çocuklara çeşitli hediyeler verdi.