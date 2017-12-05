Dündar: “Osmangazi’yi dünya markası yapacağız”

Rumeli Konağı’ndaki ziyarette konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Balkanlar ve Bursa arasında köprü rolü üstlenen RUMELİSİAD’ı yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tebrik etti. kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ortak paydasının insanlara fayda sağlayacak çalışmalar yapmak olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, “Bizler kağıt üstünde değil, sahada çalışıyoruz. Her alanda çok ciddi bütçeli ve hacimli işlere imza atıyoruz. 2018 yılında da açılışını yapacağımız ve temelini atacağımız projeler ile Osmangazi’yi dünya markası haline getireceğiz” dedi.

Kent Meydanı kentsel dönüşüm projesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Dündar, “Kent Meydanı, bir Bursa projesi. Bursa’nın en hareketli bölgelerinden bir tanesi ve oldukça yoğun bir ticaret alanı. Bölgenin büyük bir bölümünü kamulaştırarak yıkımları yaptık. Zor ve maliyetli bir bölgede hak sahiplerinin yüzde 95’i ile anlaşma sağlandı. Bugüne kadar kamulaştırmaya 120 milyon lira harcadık. Meydanın altı iki kat otopark olacak. İlerleyen süreçte de Ulubatlı Hasan Bulvarı’nı yerin altına alarak meydanı Santral Garaj Mahallesi ile birleştirerek yaya aksı oluşturacağız. Bu dev projenin temelini 2018 yılında atmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan Panorama Bursa 1326 Fetih Müzesi hakkında da bilgiler veren Başkan Dündar, “Kamberler Parkı’nın yanında toplam 4 bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilen Panorama Bursa 1326 Fetih Müzesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun beylikten cihan devletine giden yolculuğunu ve bu yolculuğun en önemli noktalarından biri olan Bursa’nın fethini 3 boyutlu olarak anlatacak. Mühendislik açısından özel bir yapı olan Panorama Bursa 1326, 42 metre çapında kubbe açıklığına sahip. Beton kiriş olmadan inşa edilen müzenin kubbesine 360 derecelik panoramik resim ve onu tamamlayan üç boyutlu çalışma yapılacak. Müzenin inşaat çalışmaları tamamlandı. Nisan ayında düzenleyeceğimiz Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nde hizmete açmaya hedefliyoruz” dedi.

RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kılıkçıer de Osmangazi Belediyesi’nin projelerini yakından takip ettiklerini belirterek, “Özellikle kentsel dönüşüm konusunda ciddi çalışmalara imza attığınızı biliyoruz. Ayrıca Kent Meydanı projesi ile Bursa’yı gerçek kent meydanına kavuşturuyorsunuz. Bu projeyi bütün Bursalılar gibi biz de yakından takip ediyoruz” diye konuştu.