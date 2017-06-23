Dündar Personel ile Bayramlaştı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Pazar günü başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde makamında personel ile bayramlaştı. Dündar, yardımcıları Halil Döner, Yunus Şahin, Cem Kürşad Hasanoğlu ve Erkan Albayrak’ın da katıldığı bayramlaşma töreninde personel ile tek tek bayramlaşan Dündar, tüm personele hayırlı bayramlar diledi.

Osmangazi Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını ifade eden Dündar, “Biz bir aileyiz ve birbirimize verdiğimiz destek ile güzel çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum. Daha güzel çalışmalar için elimizden gelen bütün çabayı hep birlikte gösteriyoruz. Bir ay boyunca hep birlikte bolluk, bereket dolu bir Ramazan ayı geçirdik. Şimdi önümüzde inşallah mutlu ve huzurlu bir şekilde geçireceğimiz Ramazan Bayramı bizleri bekliyor. Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı müstesna günler. Bu vesile ile başta çalışma arkadaşlarım ve aileleri olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederim. Nice bayramlarda beraber olabilmeyi temenni ediyorum” dedi.