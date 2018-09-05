Dündar: “Riskli bölgedeki yıkımlar 1 ay içinde tamamlanacak”

Eylül ayı olağan meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesinden önce konuşan Başkan Dündar, zabıta teşkilatının 192. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Zabıta Müdürlüğü personelinin günlerini tebrik etti. Belediyenin en zor işlerinden birini zabıta ekiplerinin yürüttüğünü belirten Dündar, “Vatandaşlarımızın sağlık, huzur ve güveni için zabıtamız, yağmur, çamur, soğuk, sıcak ve bayram demeden 24 saat hizmete devam ediyor. Belediyemizin vitrini niteliğindeki zabıtanın hizmet kalitesini yükseltmek için araç filomuzu güçlendirdik. Zabıtamız, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sosyal yaşamın her alanında vatandaşımızın yanında hizmetlerini sürdürüyor. Bu vesileyle zabıta ekiplerimizin günlerini kutluyorum” dedi.

Daha sonra geçtiğimiz ay gerçekleştirilen çalışmalara dair meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Dündar, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’ndeki çalışmalara temas etti. Soğanlı’daki riskli bölgede yıkım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Dündar, “Riskli bölgedeki 240 parselden 74’üyle anlaştık. Anlaşma sağlanan hak sahipleri yeni evlerine taşındı. Riskli bölgede boşaltılan binaların da yıkım çalışmaları peyderpey devam ediyor. Yıkılan binaların molozları kaldırılarak, ortaya çıkan alan vatandaşlarımız tarafından otopark olarak kullanılıyor. Riskli bölge olduğu için aynı anda çok hızlı yıkım yapılamıyor. Bitişik nizam binalar, zaman zaman el yordamıyla diğer binalara zarar vermeyecek şekilde yıkılıyor. İnşallah, riskli bölgedeki binaların yıkımını 1 ay içerisinde tamamlayacağız” diye konuştu.