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07 Haziran 2018 14:04

Dündar, şampiyon Hürriyetspor’u ağırladı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2017-2018 Futbol Sezonu U19 Türkiye Şampiyonu olan Hürriyetspor’u makamında kabul etti.

Dündar, şampiyon Hürriyetspor’u ağırladı

07 Haziran 2018 14:04


Bartın’da oynanan U19 Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları’nda final maçında İstanbul Gazi Mahallesi Spor’u 3-1 yenen Bursa Hürriyetspor, namağlup Türkiye Şampiyonu oldu. U19 kategorisinde 75 ilde 2 bin 43 takım arasından yenilgisiz şampiyon olan Hürriyetspor’un yönetim, teknik kadro ve oyuncuları kazandıkları şampiyonluk kupasıyla birlikte Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti.


Şampiyon takımı makamında ağırlayan Başkan Dündar, Hürriyetspor’un Bursa’nın gururu olduğunu belirterek, “Hürriyetspor’un bu başarısı hepimizi gururlandırdı. Özellikle, namağlup şampiyon olmak müthiş bir performans. Bütün takımı, teknik kadro ve yöneticileri ayrı ayrı tebrik ediyorum. Spor şehri Bursa’ya, Osmangazi’ye çok önemli bir şampiyonluk getirdiniz. Bursa, spor altyapısı bakımından çok zengin bir şehir. Çok yetenekli sporcular yetişiyor. Bu başarıların artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.


Hürriyetspor Kulübü Başkanı Mümin Akgün de kendilerine her zaman destek veren Başkan Dündar’a teşekkür ederek, “Hürriyetspor olarak Bursa’ya çok önemli bir kupayı kazandırdık. U19 kategorisinde Bursa’da daha önce böyle bir başarı olmamıştı. Bizlere bu başarıda destek veren yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.




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