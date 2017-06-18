Dündar, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Merinos Tren İstasyonu Tesisleri’nde gerçekleşen iftar programına, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Osmangazi İlçe Jandarma Komutanı Aşkın Bozkurt, AK Parti Osmangazi İlçe Başkan Yardımcısı Ufuk Çömez, belediye başkan yardımcıları, şehit aileleri, yakınları ve gaziler katıldı.

İftar yemeğinde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Ramazan ayını Türkiye’de ve İslam dünyasında çok özel bir ay olarak kutluyoruz. Bu ay vesilesiyle toplumda en hassas noktalara kadar duygularımız coşuyor. Heyecanımız artıyor. Yardımlaşma paylaşma çok daha fazla olarak öne çıkıyor. Bizler Türkiye’de bunu çok daha coşkulu yaşıyoruz. Bu duyguları her vatandaşımız aynı heyecanda yaşıyor ve kendi çapında bir şey yapabiliyorsa yapıyor, yapamıyorsa bizlere iletiyor. Dolayısıyla bir bütün olarak geleneklerimizi geçmişten gelen adetlerimizi bu ayda çok daha üst seviyede yaşıyoruz. Bizler belediye olarak bu etkinliklerle tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Osmangazi’nin 136 mahallesinde kardeş belediyelerimizle Türkiye’nin ve yurt dışının farklı şehirlerindeyiz” diye konuştu.

Başkan Dündar, Kosova seyahatine ilişkin konuşarak, “Sultan Murad Hazretleri’nin 628 yıl önce Kosova meydan muharebesinde şehit olması sebebiyle onu anma programı için oraya gittik. Osmangazi Belediyemiz, 13 yıldır şehit padişahı Kosova türbesi başında anıyor. Sultan Murad aslında Osmanlı Devleti’nin temellerinin kuvvetlenmesinde beylikten devlete geçişte alt yapıyı oluşturan bir padişahtır. Denizin karşısına, Balkanlar’a giden ilk padişahtır. Tabi gidilen yerde bir işgalci ruhu veya oradan faydalanma anlayışı yok, oraya bir şey götürme, verme düşüncesi vardır. Osmanlı’nın Balkanla’ra gidiş sebebi de haçlı zulmünden oradaki insanların imdadına yetişmektir. Dinine inancına bakmadan oradaki insanların canını malını güvenceye almak için gitmiştir. Bugünün dünyasında emperyal zihniyetlerde kendi menfaatleri için gider ve menfaatlerini garanti altına alır. İşte biz de bugünün dünyasında 13 yıldır aynı düşünceyle insanlık, barış ve sevgi adına ne yapabiliriz o yüzden, kardeş belediyeler vasıtasıyla 628 yıl önceki düşünceyi tekrar hatırlatmak için araya gittik” dedi.

"Bayrağımızın kıymetini biliyoruz"

Tarihte her zaman olduğu gibi Bursa’nın önemli bir şehir olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, “Bu millet, artık ayakları üzerinde duruyor. Kosova’daki insanlar, burayı bizden iyi takip ediyor. Buradaki ufak bir sıkıntı orada kendini kuvvetli bir şekilde hissettiriyor. Bu tüm Kafkaslar için de geçerli. Gönül coğrafyamız dediğimiz yerler var. Bayrağımızın kıymetini biliyoruz. Gazilerimizin şehitlerimizin burada hakkı var. Dolayısıyla hep birlikte bu bayrağın ayakta kalması için birlik ve bütünlük içerisinde bu devletin daha ileriye gitmesine ve tarihte olduğu gibi yeniden ayağa kalkmasına hep birlikte çalışacağız. Bu çalışmayla birlikte Ramazan’ın bereketini güzelliğini ve bu ayın kutsiyeti içerisinde dualarımızı yapacağız. Allah yolumuzu açık etsin. Allah sizlerden razı olsun. Ramazan Bayramınız şimdiden mübarek olsun” diye konuştu.

"Şehitlik, şereflerin en büyüğüdür"

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ise konuşmasında, “Sevginin, muhabbetin ve paylaşmanın hakim olduğu Ramazan ayında, sayın başkanımızın himayesinde şehit ailelerimi ve gazilerimizle bir arada olmanın manevi huzurunu yaşamaktayız. Sizlerin de bildiği gibi şehitlerimiz ölmedi. Onlar, Türk Milleti’nin kalbinin en müstesna yerinde. Eğer bu kutsal al bayrak için vatan için gerekiyorsa Cenabı Allah böyle bir şehadeti bize de nasip etsin. Sizler şehit ailesi ve gaziler olarak bu milletin en müstesna, en onurlu kesimisiniz. Bunun gururunu ne kadar yaşasanız da azdır. Sizlere kapımız her zaman açık. Bu millet size çok şey borçlu, size minnet borçluyuz” diye konuştu.