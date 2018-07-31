Dündar: “Sporda başarının sırrı tesisleşmedir”

Bursa futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Zaferspor’un Yaz Spor Okulları’na katılan 255 öğrenci sertifikalarını törenle aldı. Sertifika törenine katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, spor tesislerinden her yaştan insanların faydalanması gerektiğine vurgu yaptı.

Yaz spor okullarının çocuklar için çok önemli bir fırsat olduğunu belirten Dündar, “Çocuklarımız bizlerin geleceği ve kulüplerimiz de geleceğimizi, ufkumuz açan buluşma yerleri. Çocuklarını buraya getiren anne ve babalara çok teşekkür ediyorum. Hem çocuklarına, hem de kulüplerine sahip çıkıyorlar” dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak geleneksel olarak yaz spor okullarını gerçekleştirdiklerini kaydeden Dündar, “Yaz spor okullarımızda basketbol, voleybol, judo, masa tenisi, tekvando, kort tenisi ve yüzme gibi branşlarda 4 dönem halinde organizasyonlar yapıyoruz. Bu dönem 6 bin 100 çocuğumuz yaz okullarından faydalandı. Spor tesisleri konusunda da ciddi yatırımlarımız var. 39 spor tesisimiz var. Osmangazi Belediyespor bünyesinde 3 bin 900 lisanslı sporcuya sahibiz. Kulübümüz, 8 yılda 1 olimpiyat, 3 dünya, 8 Avrupa, 78 Balkan, 410 Türkiye şampiyonluğu elde etti. Bu başarılarımızın altında yatan en büyük neden tesisleşmedir, tesisleri halka açmadır. Çocuklarımızın, gençlerimizin, her yaştan insanımızın buralardan faydalanmasıdır. Spor yatırımları noktasında sınırlarıaşarak Türkiye’nin en büyük atletizm salonunu inşa ettik. Sporcularımıza uluslararası standartlarda antrenman yapacaklarıbir tesis kazandırdık. Gençlerimize güveniyoruz. Onların başaracağına inanıyoruz” diye konuştu.

Belediye olarak ilçe sınırlarındaki amatör spor kulüplerine de destek verdiklerini anlatan Başkan Dündar, “Her yıl 55 spor kulübümüze malzeme desteği veriyoruz. İnşallah bu kulüplerimize ulaşım desteğini de düzenli olarak sağlayacağız” dedi.

Zaferspor Kulübü Başkanı Şaban Sönmez de Bursa’nın en köklü kulüplerinden biri olarak Türk sporuna yeni yıldızlar yetiştirdiklerini belirterek, “Yaz spor okullarımızda 255 öğrencimiz, 9 antrenör eşliğinde haftanın 5 günü çalışmalarını sürdürdü. Yaz okulları olarak şehir dışında da müsabakalara gidiyoruz. Alt yaş kategorilerinde elit liglerde mücadele ediyoruz. Başkanımız Mustafa Dündar’ın desteğiyle şehrimizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Kendisine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından genç sporcuları, sertifikalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Zaferspor Kulübü Başkanı Şaban Sönmez’in elinden aldı.