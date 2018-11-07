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Dündar tarihî çarşıda demir dövdü

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kayhan Mahallesi’nde esnafla buluştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kayhan Mahallesi'nde esnafla buluştu.


Başkan Mustafa Dündar, Osmanlı'dan günümüze 600 yıllık geçmişiyle Bursa'nın en önemli çarşılarından biri olan Kayhan Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi. Dündar, demirci ve bıçakçılarıyla ünlenen, Osmanlı ordusuna yüzyıllarca kılıç imal eden esnafın da bulunduğu çarşıda vatandaşlarla sohbet etti. Kayhan'ın eski Bursa'nın merkezlerinden biri olduğunu belirten Başkan Dündar, “Kayhan'da pek çok tarihi mirası yeniden ayağa kaldırdık. Bu bölgedeki tescilli eserleri tek tek restore ediyoruz. Tarihi Kayhan Çarşısı, belediyemizin yenileme çalışmalarıyla yeniden ticaretin merkezi haline geldi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi de bu bölgeye büyük bir hareket getirecek. Müzeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin güzergahlarından birisi de Kayhan Çarşısı olacak” dedi.

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